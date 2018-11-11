toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВОРСКЛА - ШАХТАР ДИНАМО - МАРІУПОЛЬ МІЛАН - ЮВЕНТУС

"Усик – великий чемпіон, якому не соромно програти", або як Динамо знайшло форварда – реакція світу футболу на бій

17:05 2698 Читать на русском
"Усик – великий чемпіон, якому не соромно програти", або як Динамо знайшло форварда – реакція світу футболу на бій
Усик бив Белью – майже, як Динамо – Евертон у Лізі Європи
Тарас Котів Тарас Котів

Український боксер Олександр Усик, схоже. завершив кар'єру ще одного суперника. "Футбол 24" зібрав реакцію на бій абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі проти британця Тоні Белью.

Фанат Динамо і Манчестер Сіті нокаутував 35-річного суперника, хоча до цього програвав за очками. Зробив Олександр це у Манчестері, фактично на "чужому полі". Хоча Белью вболіває за іншу команду АПЛ – ліверпульський Евертон. Перед боєм "іриски" підтримали Тоні, побажавши удачі. Однак українець у вольовому стил побив опонента, і це нагадало матч 1/8 фіналу Ліги Європи-2015, в якому Динамо обіграло Евертон 5:2.

Як футбольний світ відреагував на перемогу Усика: "Він здолав росіянина в самому серці Москви!"

Легендарний український боксер Віталій Кличко привітав Усика з перемогою "на честь України" у складному і видовищному бою двох сильних суперників.

Російський коментатор Олексій Андронов тонко описав хід поєдинку: "Бідолаха Белью схожий на дерево, що намагається втекти від лісоруба. У залі видно обличчя, повні жаху... Не втече".

"Хіба не гарно, коли бачиш прояви поваги у спорті. Знімаю капелюха перед Усиком та Белью за бій. Двоє справжніх професіоналів віддали всього себе. Таким повинен бути бокс. Якісний продукт. Усик – топ шафа. Сподіваюсь, він безпечно добереться додому до дружини та діток", – написав Стівен Елліот, колишній форвард Ман Сіті, Сандерленда та збірної Ірландії.

"Саня, пишаємося тобою! Та що там – вся Україна пишається тобою, чемпіон! Попереду – нові перемоги і нові успіхи, а ми завжди будемо підтримувати тебе!" – а це вже колишній захисник збірної України і київського Динамо Владислав Ващук.

"Усик – великий боєць. Тож Тоні Белью не має бути соромно програти йому. Якщо це останній бій, гарна робота, Бомбер. Ти зробив значно більше, ніж будь-хто прогнозував. Світовий чемпіон, зробив щасливими декілька днів", – легенда Ліверпуля Джеймі Каррагер тепло висловився про фаната Евертона, і деякі вболівальники "червоних" цього не зрозуміли.

Дехто навіть нагадав експерту Sky Sports, як Белью позував на фоні банера з написом "Кенні Далгліш – гомосексуаліст", яким фанати Евертона намагались образити легенду Ліверпуля.

Усика вже сватають на позицію форварда Динамо.

"Усик став ще сильнішим порівняно з останнім боєм, а Белью нагадує скінхеда", – вважає футольний коментатор Роман Бебех.

А ось ведучий Профутболу Ігор Циганик пишається і пригадує спільне фото з Олександром.

"Брутальний футбол" порівняв бій Усика з матчем Борусія Д – Баварія.

Приблизно так виглядав бій Усик – Белью.

"Чому футбол не може виглядати, як це? Величезний публічний прояв поваги після події між двома гладіаторами".

"Якщо це дійсно останній танець для Тоні Белью, то велика пошана не тільки за цю ніч, а й те, що він зробив за останні кілька років. Став чемпіоном на футбольному полі своєї улюбленої команди і завершив з великим Усиком".

Фанати Манчестер Сіті не проти побачити Усика на дербі міста проти Юнайтед.

"Візьміть Усика у роздягальню Ман Сіті на розмову Пепа".

Футболка чинних чемпіонів Англії з підписами від майже усіх гравців, яку передав інший Сашко. Зінченко, стала фартовою.

Олександр Усик і футбол: як збірна України втратила потенційного хавбека, а Динамо отримало рейтингового товариша

Англія12 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: Неділя 11 листопада 2018

Манчестер Сіті
до матчу
23
хв
Манчестер Юнайтед
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Статті Головне Олександр Усик Тарас Котів Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед Динамо Динамо Евертон Евертон Манчестер Сіті Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
хв
Манчестер Сіті
18:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук