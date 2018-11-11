"Усик – великий чемпіон, якому не соромно програти", або як Динамо знайшло форварда – реакція світу футболу на бій

Усик бив Белью – майже, як Динамо – Евертон у Лізі Європи

Український боксер Олександр Усик, схоже. завершив кар'єру ще одного суперника. "Футбол 24" зібрав реакцію на бій абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі проти британця Тоні Белью.

Фанат Динамо і Манчестер Сіті нокаутував 35-річного суперника, хоча до цього програвав за очками. Зробив Олександр це у Манчестері, фактично на "чужому полі". Хоча Белью вболіває за іншу команду АПЛ – ліверпульський Евертон. Перед боєм "іриски" підтримали Тоні, побажавши удачі. Однак українець у вольовому стил побив опонента, і це нагадало матч 1/8 фіналу Ліги Європи-2015, в якому Динамо обіграло Евертон 5:2.

Як футбольний світ відреагував на перемогу Усика: "Він здолав росіянина в самому серці Москви!"

Легендарний український боксер Віталій Кличко привітав Усика з перемогою "на честь України" у складному і видовищному бою двох сильних суперників.

Російський коментатор Олексій Андронов тонко описав хід поєдинку: "Бідолаха Белью схожий на дерево, що намагається втекти від лісоруба. У залі видно обличчя, повні жаху... Не втече".

Бедняга Белью похож на дерево, пытающееся сбежать от лесоруба. В зале видны лица, полные ужаса...



Не сбежит. Вiче так рiшило... — Алексей Андронов (@Alexey_Andronov) 10 листопада 2018 р.

"Хіба не гарно, коли бачиш прояви поваги у спорті. Знімаю капелюха перед Усиком та Белью за бій. Двоє справжніх професіоналів віддали всього себе. Таким повинен бути бокс. Якісний продукт. Усик – топ шафа. Сподіваюсь, він безпечно добереться додому до дружини та діток", – написав Стівен Елліот, колишній форвард Ман Сіті, Сандерленда та збірної Ірландії.

Isn’t it nice to see some respect in sport. Hats off to #USYKvsBELLEW for the fight. Two proper professionals who gave it their all. This is what boxing is about. Great stuff. Top drawer USYK . Hopefully the big guy gets home safe to wife and kids — Stephen Elliott (@SleevesElliott) 10 листопада 2018 р.

"Саня, пишаємося тобою! Та що там – вся Україна пишається тобою, чемпіон! Попереду – нові перемоги і нові успіхи, а ми завжди будемо підтримувати тебе!" – а це вже колишній захисник збірної України і київського Динамо Владислав Ващук.

"Усик – великий боєць. Тож Тоні Белью не має бути соромно програти йому. Якщо це останній бій, гарна робота, Бомбер. Ти зробив значно більше, ніж будь-хто прогнозував. Світовий чемпіон, зробив щасливими декілька днів", – легенда Ліверпуля Джеймі Каррагер тепло висловився про фаната Евертона, і деякі вболівальники "червоних" цього не зрозуміли.

Usyk is a great fighter so no disgrace for @TonyBellew in losing to him, if this is the last fight well done Bomber you’ve done way more than anyone predicted! World Champion, made a few quid happy days!! #UskyBellew @SkySportsBoxing — Jamie Carragher (@Carra23) 10 листопада 2018 р.

Дехто навіть нагадав експерту Sky Sports, як Белью позував на фоні банера з написом "Кенні Далгліш – гомосексуаліст", яким фанати Евертона намагались образити легенду Ліверпуля.

Усика вже сватають на позицію форварда Динамо.

"Усик став ще сильнішим порівняно з останнім боєм, а Белью нагадує скінхеда", – вважає футольний коментатор Роман Бебех.

Усик став ще сильнішим, у порівнянні з поперднім боєм. З перемогою!!!! — Роман Бебех (@roman_bebekh) 10 листопада 2018 р.

А ось ведучий Профутболу Ігор Циганик пишається і пригадує спільне фото з Олександром.

"Брутальний футбол" порівняв бій Усика з матчем Борусія Д – Баварія.

Приблизно так виглядав бій Усик – Белью.

"Чому футбол не може виглядати, як це? Величезний публічний прояв поваги після події між двома гладіаторами".

"Якщо це дійсно останній танець для Тоні Белью, то велика пошана не тільки за цю ніч, а й те, що він зробив за останні кілька років. Став чемпіоном на футбольному полі своєї улюбленої команди і завершив з великим Усиком".

If that is truly the last dance for Tony Bellew, then absolutely full credit to him for not just tonight, but what's he produced over the last few years. Becoming a world champion in his beloved football club's ground, upsetting David Haye and ending it against a great in Usyk. — Cameron Gillon (@CameronGillon_) 10 листопада 2018 р. Фанати Манчестер Сіті не проти побачити Усика на дербі міста проти Юнайтед. Fully expect to see Usyk at the derby tomorrow after his scarf wearing weigh in, @ManCity ️ — MickyP (@leythblue) 10 листопада 2018 р. Main man Usyk doing city proud pic.twitter.com/gTSl4f3ZWN — MCFC 1894 (@ManCityArmy1894) 10 листопада 2018 р. "Візьміть Усика у роздягальню Ман Сіті на розмову Пепа". Футболка чинних чемпіонів Англії з підписами від майже усіх гравців, яку передав інший Сашко. Зінченко, стала фартовою. Zinchenko a offert un maillot au boxeur champions du monde USYK. Il a été signé par quasiment tous les joueurs du club ! pic.twitter.com/mteAaueSiq — Manchester City (@MCityFrance) 10 листопада 2018 р.

Олександр Усик і футбол: як збірна України втратила потенційного хавбека, а Динамо отримало рейтингового товариша