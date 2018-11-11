Грозний: Арсенал-Київ вже чотири матчі не може забити – треба сходити в церкву

Головний тренер Арсенал-Київ В'ячеслав Грозний прокоментував поразку від Олександрії (0:3) у матчі 15-го туру УПЛ, яка стала четвертим програшем команди поспіль.

"Футбол не завжди справедливий. Часто буває, що граєш краще за суперника, а рахунок не відповідає дійсності. Сьогодні команда намагалася виконувати установку на матч і ми грали краще Олександрії. Результат несправедливий, він не по грі, ми повинні були сьогодні перемагати. Якби забили пенальті, то в підсумку дотиснули б Олександрію.

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Не треба дивитися на табло, робити трагедії, я задоволений тим, що футболісти грають в футбол, який ми хочемо. Ми не можемо забити вже чотири матчі, треба до церкви сходити.

Суперник забивав з нічого, з напівмоментів, це показник класу. А ми не можемо реалізувати пенальті, і забити в інших моментах. Це синдром команди, яка знаходиться на останніх місцях в турнірній таблиці. Проте, я подякував хлопцям за віддачу, вони грали добре. Шкодую, що не обіграли Олександрію", – сказав Грозний в ефірі ТК Футбол 2.

Після чергової поразки Арсенал-Київ залишається на останній сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи в активі лише 7 очок.

"Треба пишатись, що український тренер працював у московському Спартаку". В'ячеслав Грозний – про себе, УПЛ та Україну