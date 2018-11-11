Динамо видовищно розтрощило Маріуполь у матчі УПЛ, повернувшись на друге місце

Динамо приймало Маріуполь у 15-му турі чемпіонату України 2018/19. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч Динамо – Маріуполь стартував о 17:00 за київським часом. Перед грою киян на одне очок обійшла Олександрія, тож про жодено інший результат, крім перемоги, у стані Динамо не могла йти мова. У команди Бабич свої завдання: Десна та Зоря викинули азовців з шістки, яка боротиметься за єврокубки у другій частині сезону.

Динамо – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу

Борячук створив перший момент на 5-й хвилині. Андрій класно пробив з-за меж штрафного, а Бойко витягнув снаряд з нижнього кута. Тищенко у стилі Шапаренка обвідним ударом поцілив у стійку – захисники Динамо надто багато дозволили гравцям Маріуполя у своєму штрафному. Перші 20 хвилин несподівано – з очевидною перевагою гостей за ударами, моментами і кутовими. Вони не відсиджувались у захисті, а вели свою гру. Кияни поступово оговтались і вже Сідклей двічі намагався замкнути флангові простріли (від Миколенка зліва і Морозюка справа), проте наштовхувався на блок суперника.

Бразилець заробив для свого правого захисника стандарт на межі штрафного. З ударом Морозюка у воротарський кут без проблем впорався Гальчук – перехитрив динамівець сам себе. Чоботенко ледь не зрізав у власні ворота простріл Циганкова – кияни лише на 30-й заробили свій перший корнер, тоді як у суперника вже було втричі більше. Кадар розпочав гольову атаку розрізним пасом на фланг, Миколенко ідеально в ноги вклав м'яч Шапаренку. Гальчук парирував перший удар, але на добиванні Микола забив свій 5-й гол – півзахисник відзначається останні 4 матчі поспіль у всіх турнірах.

На старті другого тайму гості знову втратили неймовірний момент. Зубкову дозволили піти в обіграш і пробити з кількох метрів – вище воріт. Динамо знову покарало суперника за марнотратство. На 56-й господарі фактично повторили свою першу результативну атаку, тільки тепер праворуч. Шепелєв взяв на себе роль розігруючого, Морозюк прийняв виклик і знайшов Вербіча пасом з флангу. Беньямін розібрався з воротарем ударом у дотик. Наступна гольова атака почалась завдяки пресингу біля чужого штрафного. Буяльський перехопив, Вербіч магічно п'ятою розвернув комбінацію з Шепелєвим, Циганков вийшов на ударну позицію – Гальчук відбив, але Чоботенко підставив ногу і відправив круглого у власні ворота

Биков відверто потягнув за футболку Шепелєва – цілком заслужений пенальті. Циганков пробив у дев'ятку майже без розбігу. Це вже побиття. Динамо набирає 32 очки і повертається на друге місце. Маріуполь після 15-го туру опускається на 7-му позицію.

Україна. УПЛ 2018/19, 15-й тур

Динамо – Маріуполь – 4:0

Голи: Шапаренко, 33, Вербіч, 56, Чоботенко, 62 (авт.), Циганков, 85 (пен.)