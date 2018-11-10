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Зоря – Карпати – 2:1 – відео голів та огляд матчу

20:59 29 Читать на русском
Зоря – Карпати – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Зоря – Карпати – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Карпати

Зоря мінімально здолала Карпати у 15-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Карпати.

Карпати розпочали поєдинок цікавіше, але відкрити рахунок судилось саме номінальним господарям. На 16-й хвилині відзначився Хомченовський.

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Ще до свистка на перерву львів'яни відновили паритет. Після розіграшу штрафного Мар'ян Швед прокотив м'яч кілька метрів у сторону воріт суперника і завдав несподіваного удару з-за меж карного майданчика.

У другій половині зустрічі луганцям вдалось дотиснути Карпати та вирвати три очки.

Україна. УПЛ 2018/19, 15-й тур

Зоря – Карпати – 2:1

Голи: Хомченовський, 16, Гордієнко, 70 – Швед, 34

Україна15 тур

Зоря - Карпати: Субота 10 листопада 2018

Зоря
Матч завершено
2 : 1
Карпати
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