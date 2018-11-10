Зоря – Карпати – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Німеччина — 21:03 363
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Борусія Д перемагає Баварію в неймовірному матчі – дублями відзначилися Лєвандовскі та Ройс
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Борусія Д – Баварія: онлайн-трансляція матчуНімеччина — 19:32 1270
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Зоря – Карпати: шедевр Шведа не став на заваді – команда Вернидуба перервала 2 серії у матчі УПЛУкраїна — 18:50 3500
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Неймар, конкурент Зінченка та ще 7 футболістів, які виграли Кубок Лібертадорес і Лігу чемпіонівСвіт — 18:44 421
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Борусія М впевнено перемогла Вердер, Фортуна розгромила Герту: 11-й тур Бундесліги, матчі суботиНімеччина — 18:27 85
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