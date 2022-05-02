Директор зі стратегічного розвитку та комунікацій Шахтаря Юрій Свірідов розповів про систему виплат зарплатні в донецькому клубі.

"Бразильські легіонери Шахтаря продовжують отримувати зарплату? Ні, ця інформація не відповідає дійсності. Бразильські футболісти Шахтаря не отримують зарплату в нашому клубі. Їхні контракти призупинені до 30 червня 2022 року директивою ФІФА.

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Що мав на увазі Ніколіні? Він говорив про тих футболістів, які перебувають в оренді в інших клубах. Але в цьому випадку зарплату виплачує не Шахтар, а клуб, з яким підписано угоду про оренду", – зазначив Свірідов у коментарі Fanday.

Нагадаємо, раніше одразу двоє гравців "гірників" – голкіпер Андрій Пятов і захисник Юхим Конопля – заявили, що клуб призупинив з усіма гравцями (у тому числі і з легіонерами) контракти на три місяці і не виплачує заробітну плату. Пізніше асистент головного тренера "гірників" Карло Ніколіні розповів, що бразильці отримують зарплатню.

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