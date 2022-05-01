Благодійний матч

Хайдук – Шахтар – 3:3

Голи: Любічіч, 10, 80, Лазар 49 – Топалов, 59, Стасюк, 74, Борячук, 90+1

Матч клубів Срни і молитва за Маріуполь

Дуже емоційний день для Даріо Срни. Сьогодні хорват святкував своє 40-річчя, а дві його колишні команди зустрічалися в рамках благодійного матчу. Хайдук був першим клубом у кар'єрі футболіста, який звідти перебрався у Шахтар і став справжньою легендою донеччан. Поєдинком у Спліті "гірники" завершували турне. У попередніх зустрічах команда Робрето Де Дзербі двічі поступилася (Олімпіакосу (0:1) та Фенербахче (0:1)) і два рази перемогла (Лехію Гданськ (3:2) та Аланьяспор (2:1)).

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Кожен матч Шахтаря у Європі має свою особливу історію. Йдеться зовсім не про футбол. Донецький клуб використовував свій інформаційний ресурс, аби привернути увагу світу до звірств окупантів в Україні. Лейтмотивом сьогоднішньої зустрічі стала трагедія заводу Азовсталь. "Гірники" закликали об'єднати максимум зусиль та підтримки, щоб врятувати людей в Маріуполі. "Азовсталь – це символ опору та боротьби за життя!" – йдеться у заяві прес-служби.

Також слід відзначити Хайдук. Клуб організував кол-центр, який працював упродовж матчу. Люди могли телефонувати на гарячу лінію та перераховувати фінансову допомогу. Гроші списувалися за дзвінок, також донатити можна було додатково. Цікаво, що розмовляли з людьми футболісти команди. Серед них відзначимо нашого доброго знайомого – Ніколу Калініча, який кілька сезонів відіграв у складі Дніпра.

Шахтар пропускає, домінує і втрачає Мудрика

Сама гра стартувала з атак Шахтаря. Вже на першій хвилині гості могли відкривати рахунок. Мудрик змістився з флангу і пробив. М'яч застряг у частоколі ніг в межах штрафного майданчика, і хорвати, зрештою, змогли погасити цю пожежу. А далі донеччани втратили творця цієї небезпечної атаки. На 6-й хвилині Мудрик отримав пошкодження, через яке гру продовжити уже не зміг. На полі з'явився 17-річний вихованець Кирило Сігєєв, якого Де Дзербі активно заграє під час цього турне. Щодо стану Михайла на момент завершення зустрічі інформації немає. Однак це не дуже хороші новини перед стартом збору національної команди України. Для Мудрика це має бути дебютна поїздка у збірну.

Ще за кілька хвилин Шахтар спіткала інша невдача. Хайдук в доволі простій ситуації забив. Після навісу з флангу Матвієнко вибив головою. Корінєнко намагався повернути на Миколу, але зробив це надто легко. М'яч підібрав суперник, який вибіг з-за спини. Розіграти більшість – справа техніки, якої хорватам вистачило. Відзначився Марін Любічіч, не залишивши шансів Андрію Пятову.

Не можна сказати, що такий "ляпас" погнав підопічних Роберто Де Дзербі вперед. Ніхто не форсував подій, гра не вражала швидкостями та моментами. Шахтар, звісно, діяв цікавіше та активніше. Можемо відзначити спроби Матвієнка, Корнієнка та Соломона. В усіх випадках впевнено зіграв голкіпер господарів. Хайдук чи не єдиним своїм ударом в бік воріт суперника відкрив рахунок і більше володінням Андрія Пятова більше не загрожував.

Момент капітанів, останній гол – за Шахтарем

У перерві тренерський штаб Шахтаря змінив майже увесь склад. Можливо, гравцям забракло ігрового тонусу. Вже на 49-й хвилині Анатолій Трубін діставав м'яч із сітки. Фактично це була перша його дія на полі. Капінус дав супернику себе розхитати і навісити на протилежний край штрафного, де за своїм опонентом не встежив Булеза. Лазар бив з лету і без спротиву. Дуже скоро обох гравців, які помилилися, Де Дзербі замінив.

Однак між цими подіями відбулися ще два важливі епізоди. Спочатку Хайдук знову забив. Арбітри зафіксували цілком справедливий офсайд. Тоді результативно відповів Шахтар. Соломон від лінії прострілив у середину штрафного. Там Борячук та Судаков махнули повз м'яч, зате Топалов розібрався якнайкраще. Далі низка замін у складі гостей, які допомогли зрівняти. Криськів, Шостак і Стасюк блискуче розіграли атаку в чужому штрафному.

Далі відзначимо кілька знакових подій. Спочатку Ярослав Ракицький отримав капітанську пов'язку від Тараса Степаненка, а слідом така ж честь випала українцеві у складі Хайдука. Як і писав напередодні "Футбол 24", у дорослому футболі дебютував Давид Фесюк. Голкіпер збірної України U-17 також приміряв пов'язку та зірвав овації стадіону. Можливо, саме це і надихнуло господарів, які провели результативну контратаку. Помилився Ракицький, який не зміг завадити Любічічу оформити дубль.

Шахтар не здався і вже у компенсований час знову зрівняв. Швидку атаку на дальній штанзі точно замкнув Борячук. Після цього команди ще обмінялися гострими випадами, але це нічого не змінило. Шахтар вперше грає внічию у благодійному турні, яке, зрештою, вже закінчилося.