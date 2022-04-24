"Ми не отримуємо заробітну плату. Взагалі. З нами призупинили контракти на 3 місяці. Все офіційно, за рекомендацією УЄФА. Клуб діє за футбольним законом.

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Всі розуміють ситуацію. Ніхто у нас зарплату не забирає, вона буде. Ми сподіваємось на краще, віримо. Зараз ми повністю забезпечуємо себе самі. І допомагаємо один одному, тому що у нас є і персонал, і молоді гравці. Персоналу клуб допомагає окремо. У них інші зарплати, тому є така можливість.

А ми, футболісти, тренуємося. І завжди запитуємо, якщо комусь потрібна якась допомога, то ми готові допомогти. Ми створили невеликий командний фонд, всі, хто потребує, можуть взяти з цього фонду, щоб, наприклад, оплатити квартиру. Це стосується і персоналу, і гравців", – сказав Пятов в ефірі "Люкс ФМ".

Нагадаємо, нині Шахтар перебуває в Європі, де проводить благодійне турне, зароблені кошти з якого підуть на допомогу постраждалим у війні.

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