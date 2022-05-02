Директор по стратегическому развитию и коммуникациям Шахтера Юрий Свиридов рассказал о системе выплат зарплаты в донецком клубе.

"Бразильские легионеры Шахтера продолжают получать зарплату? Нет, эта информация не соответствует действительности. Бразильские футболисты Шахтера не получают зарплату в нашем клубе. Их контракты приостановлены до 30 июня 2022 директивой ФИФА.

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Что имел в виду Николини? Он говорил о тех футболистах, которые находятся в аренде в других клубах. Но в этом случае зарплату выплачивает не Шахтер, а клуб, с которым подписано соглашение об аренде", – отметил Свиридов Fanday.

Напомним, ранее сразу два игрока "горняков" – голкипер Андрей Пятов и защитник Ефим Конопля – заявили, что клуб приостановил со всеми игроками (в том числе и с легионерами) контракты на три месяца и не выплачивает заработную плату. Позже ассистент главного тренера "горняков" Карло Николини рассказал, что бразильцы получают зарплату.

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