Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко зіграв в улюблену FIFA, долучившись до благодійного турніру.

Зінченко разом з кількома зірковими гостями, зокрема, телеведучим Андрієм Бєдняковим та YouTube-блогером Yozhyk взяли участь у благодійному турнірі з FIFA 22.

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Олександр в одному з поєдинків зіграв проти Бєднякова, обравши собі Динамо. "Зараз немає ні Шахтаря, ні Динамо – є Україна", – красиво пояснив своє рішення Зінченко, який є вихованцем "гірників".

До слова, перемогу в матчі святкував Бєдняков та його Шахтар – зустріч завершилась з рахунком 2:1.

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