Схоже, у донецькому клубі по-різному ставляться до своїх гравців. Асистент головного тренера "гірників" Карло Ніколіні "проговорився", що фінансова складова у легіонерів у повному порядку.

"Наші бразильці перебувають на батьківщині, їм платять щомісяця, у червні вони повернуться до Шахтаря.

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Ми братимемо участь у кваліфікації Ліги чемпіонів як переможці чемпіонату, оскільки розіграш зупинено і таблицю заморожено. Потрібно розуміти, як це нам належить зробити, адже чемпіонату немає. По ходу справи прийматимуться інші рішення, зараз неможливо планувати майбутнє", – цитує Ніколіні Calcionapoli24.

Нагадаємо, раніше одразу двоє гравців "гірників" – голкіпер Андрій Пятов і захисник Юхим Конопля – заявили, що клуб призупинив з усіма гравцями (у тому числі і з легіонерами) контракти на три місяці і не виплачує заробітну плату.

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