Французький клуб офіційно оголосив про дострокове завершення співпраці з головним тренером за обопільною згодою.

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Стілл підхопив Реймс посеред минулого сезону, коли йому було всього 30 років. Молодий фахівець навіть не мав відповідної ліцензії УЄФА, за що клуб щоматчу отримував штраф на суму 25 тисяч євро. Втім, тренер сповна компенсував ці витрати. Реймс видав неймовірну серію з 19 матчів без поразок і впевнено зберіг прописку в еліті. Цього сезону "червоно-білим" також не загрожував виліт, хоча Стілл на прощання оформив неприємну серію з 5 матчів вже без перемог.

Кілька клубів англійського Чемпіоншипу зацікавлені у запрошенні 31-річного фаната відеогри Football Manager. У штаб Стілла входить його молодший брат – 27-річний Ніколя.

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