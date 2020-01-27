Саррі привіз у Неаполь свято, провальне володіння Барси, критика Нагельсманна, невезіння Фонсеки в дербі – огляд вікенду

"Футбол 24" виділяє все найцікавіше з європейських топ-ліг за останні дні. Зміна лідера в Прімері, сенсації Серії А та потужна Баварія – в нашому матеріалі.

1. Фонсека провів чудову битву за Рим, забракло трішки удачі. Ювентус, Торіно, тепер Лаціо – за три останні домашні гри Рома завдала 75 ударів, але набрала лише одне очко. Тиждень за тижнем "вовки" демонструють хороший футбол і не отримують винагороду. Нічия в римському дербі – відскок Лаціо. "Б'янкочелесті" виглядали розібраними, допустили 14 пострілів з меж власного штрафного майданчика, лише 5 разів зустрілися з м'ячем у чужому, а відігралися після фантастичного подарунка. Паулу Фонсека заслуговує компліментів за те, наскільки добре виглядає Рома. І це з переповненим лазаретом. У 2020-му йому поки що не щастить. Доводиться радіти з того, що перервав рекордну переможну серію принципового суперника та зберіг місце в зоні ЛЧ.

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2. Володіння? Є! Результат? Немає... Барселона 74% ігрового часу контролювала м'яч в гостях у Валенсії, однак програла. І ледь не зазнала розгрому. У каталонців є м'яч, але немає розуміння того, як його доводити до воріт, як рухатися у володіннях опонента. Тому сценарій стандартний: Мессі намагається щось придумати попереду (11 ударів без гола), а тер Штеген рятує позаду (4 серйозні сейви, перший відбитий пенальті у Прімері). Кіке Сетьєн бачить, що роботи непочатий край. І намагається це пояснити футболістам і вболівальникам: "Ми робили передачі заради передач. Не маю претензій до самовіддачі, але поки що футболісти не розуміють всіх аспектів гри". Новий тренер Барси відразу показав макет майбутньої картини, але перші рухи пензлем даються важко.

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3. Реал вперше за 100 днів очолив Прімеру, Атлетіко випав з топ-4. В обох мадридських колективів стабільна оборона, обоє цього вікенду відіграли на нуль проти екс-клубів Луніна, але радість лише на обличчях прихильників Реала. "Вершкові" дотиснули Вальядолід зусиллями Начо та відірвалися від Барселони на 3 пункти – у Куртуа вже 10 кліншитів у Ла Лізі. А от атака Атлетіко з Феліксом на чолі не зуміла забити аутсайдеру Леганесу. У Дієго Сімеоне проблеми – з зони Ліги чемпіонів його вибив примітивний Хетафе.

4. Саррі повернув свято на Сан-Паоло. Наполі не знав смаку домашніх перемог у чемпіонаті з жовтня, а попередні 4 поєдинки перед власними вболівальниками взагалі програв. Руку допомоги місцевій публіці простягнув колишній улюбленець і нинішній зрадник. Мауріціо Саррі привіз невиразний Ювентус, а після поєдинку заявив, що радий за неаполітанців. "Стара синьйора" зовсім не вразила та справедливо зазнала другої поразки у Серії А. Жахом Юве став Лоренцо Інсіньє, який створив обидва голи господарів. Наполі протягом цього тижня піднявся з дна – ще був успіх у Кубку Італії проти Лаціо.

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5. Лихий січень Інтера – засмутив Раджа. "Нерадзуррі" нормально не скористалися втратою Юве, відігравши лише один бал нічиєю з Кальярі. Збереглося 3 очки відставання. "АПЛізація" Інтера йде на повну – Ешлі Янг дебютував і навіть вирізав результативну передачу на Лаутаро. Однак втримати вікторію хлопцям Конте не судилося. Все зіпсував дальній постріл Наінгголана. Раджа, втім, не врятував Кальярі від затяжної безвиграшної серії. Міланці ж пережили черговий невдалий січень (клубна "традиція" останніх років), оформивши три поспіль нічиї з однаковим рахунком 1:1.

6. "Червона машина" набрала хід – Шальке переїхали їхнім колесом. Баварія дуже потужна у середовищі Бундесліги, дуже. Гансі Флік переніс різницю в класі над опонентами з паперу на поле. Його підопічні легко розібралися з солідним Шальке, довівши виграшний стрік до 5 турів. Дублер Нюбеля здійснив 9 сейвів, але й цього "кнаппен" виявилося замало, щоб уникнути розгрому. Лєвандовскі відірвався від Вернера у бомбардирських перегонах, а героєм зустрічі став колишній лідер Гельзенкірхена: Леон Горетцка забив перший (і красивий) гол у чемпіонаті, додав до нього асист і купу корисних дій. Перехід на позицію "десятки" неабияк допоміг – нарешті Леон вийшов з тіні.

7. Перше фіаско Лейпцига за 3 місяці, злий Нагельсманн і втрата гандикапу. РБ досі очолює Бундеслігу, але підпустив Баварію на відстань одного очка. З кінця жовтня "бики" йшли за прекрасним графіком, забиваючи всім на внутрішній арені не менше трьох голів. Феєрія обірвалася у Франкфурті не зовсім справедливою поразкою. Лейпциг знову провів на високому рівні лише один тайм, але за той час створив достатньо для перемоги над Айнтрахтом – проблема виникла в реалізації моментів. Юліан Нагельсманн у своєму стилі гостро та ефектно розкритикував футболістів: "Я не бачу на тренуваннях, що ми топ-команда. Вони думають, проміжне лідерство – це вже класно. Вони не думають вийти та сильно зіграти, щоб стати чемпіоном".

8. Холанд підірвав "жовту стіну" – Санчо та Ройс допомогли. Норвезький вундеркінд минулого тижня грандіозним дебютом заочно шокував фанів Борусії, а в п'ятницю ввечері виступив безпосередньо перед ними. Ерлінг вийшов проти Кельна на заміну та швиденько оформив дубль. Цього разу не довелося рятувати Дортмунд від провалу, але його результативність (особливо другий гол з майже нульового кута) від того вражає не менше. 59 хвилин на полі – 5 голів! Вестфаленштадіон зустрів Холанда дикими оваціями. Такої ж похвали варті Санчо та Ройс – записали собі в актив по голу та асисту. А ще не можна пройти повз передачі Хуммельса з глибини, які зробили для Борусії результат.

9. Аталанта – божественна, Ілічіч і Гомес – маги. Бергамаски сімома голами розмастили Торіно по газону та оформили найбільшу звитягу в історії клубу. Особливо виблискували Йосіп Ілічіч і Папу Гомес, словенець відзначився навіть з центра поля. "Давши вільний простір, їх вже неможливо зупинити", – каже Гасперіні. Коли в обох пішла гра – це вже побиття. Як тут Маліновському перевершити таких конкурентів, доводиться спостерігати за чудесами з лави запасних. Розгром Торіно став третім за місяць – раніше по 5 "сухих" м'ячів отримали Мілан і Парма. У цьому сезоні Аталанта настріляла за чемпіонат 57 голів, в топ-лігах тільки Ман Сіті забиває більше.

10. Епічний Кубок Англії: шок для Ліверпуля, город для МЮ. "Червоні дияволи" напів основним складом за один тайм розтрощили Транмер Роверз. Щоправда, не зовсім зрозуміло, навіщо Сульшер у такому графіку взагалі випускав лідерів команди. Адже грав Манчестер Юнайтед на полі катастрофічної якості. Ліверпуль також поїхав у гості до представника третього дивізіону, однак Клопп своїх зірок поберіг. У підсумку мерсисайдці втратили перемогу, а Матіп і Ловрен наварили на рік вперед. Шрусбері заслужив на нічию з резервом найкращої команди сьогодення. Тамтешні вболівальники вибігли на поле та гучно відсвяткували цей результат. Небезпідставно – є шанси пройти Ліверпуль у переграванні. Клопп відпутить основну обойму на канікули, а проти Шрусбері вийде склад U23.

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