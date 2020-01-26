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Рома – Лаціо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

26 січня 22:59 82 Читать на русском
Рома – Лаціо – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Рома – Лаціо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Рома зіграла внічию з Лаціо у римському дербі в рамках 21-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

26’ Едін Джеко
 
Франческо Ачербі 34’
26’ Едін Джеко
34’ Франческо Ачербі

Римське дербі, як зазвичай, пройшло у безкомпромісній боротьбі. Несподівано Рома більше атакувала та створила більше шансів для перемоги. Однак голи, якими команди обмінялися в середині першого тайму, так і залишилися єдиними у звітному поєдинку.

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Лаціо набрав 46 очок та посідає третє місце в турнірній таблиці, але, маючи матч у запасі, може піднятися на друге. В активі Роми 39 пунктів і четверта сходинка.

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Відеоновини Рома - Лаціо Лаціо Лаціо Рома Рома Італія
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