Рома – Лаціо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Рома зіграла внічию з Лаціо у римському дербі в рамках 21-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Римське дербі, як зазвичай, пройшло у безкомпромісній боротьбі. Несподівано Рома більше атакувала та створила більше шансів для перемоги. Однак голи, якими команди обмінялися в середині першого тайму, так і залишилися єдиними у звітному поєдинку.

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Лаціо набрав 46 очок та посідає третє місце в турнірній таблиці, але, маючи матч у запасі, може піднятися на друге. В активі Роми 39 пунктів і четверта сходинка.