Гармата Наінгголана у відеоогляді матчу Інтер – Кальярі – 1:1

Товариські матчі — 18:21 905
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Шахтар розписав нічию з Войводиною на турецьких зборах – красивий гол Патріка врятував від поразки
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Манчестер Сіті розгромив Фулхем у Кубку Англії – Гвардіола проігнорував Зінченка попри ранній "подарунок"Англія — 16:53 2004
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Шахтар – Войводина: онлайн-трансляція другого матчу команди Каштру на зборахТовариські матчі — 16:04 5577
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Манчестер Сіті – Фулхем: Зінченко поза основою на матч Кубка Англії – онлайн-трансляціяАнглія — 14:13 4988
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Динамо більше не робитиме придбань цієї зими, – ЗМІУкраїна — 13:35 6893