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Гармата Наінгголана у відеоогляді матчу Інтер – Кальярі – 1:1

18:27 233 Читать на русском
Гармата Наінгголана у відеоогляді матчу Інтер – Кальярі – 1:1
Інтер – Кальярі – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Інтер на власному полі не зміг обіграти Кальярі в рамках 21-го туру Серії А. Дивіться відео голів матчу на сайті "Футбол 24".

29’ Лаутаро Мартінес
90+4’ Лаутаро Мартінес
 
Раджа Наінгголан 78’
29’ Лаутаро Мартінес
78’ Раджа Наінгголан
90+4’ Лаутаро Мартінес

Інтер вийшов вперед на 29-й хвилині завдяки голу Лаутаро Мартінеса. Допоміг аргентинцю асистом Ешлі Янг, оформивши дебютну результативну дію в Серії А.

Лечче без Шахова зазнав розгрому у Вероні, Інтер не втримав перемогу над Кальярі: 21-й тур Серії А, неділя

Не дозволив "нерадзуррі" святкувати перемогу їхній же гравець. Раджа Наінгголан, який виступає за Кальярі на правах оренди, відзначився у власному стилі – потужним ударом з далекої відстані. Цікаво, що Інтер – улюблена жертва "Ніндзя" в Серії А. Бельгієць забив у ворота міланців 6 м'ячів, чотири з яких – на Сан-Сіро.

blog_ava
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Відеоновини Інтер - Кальярі Раджа Наінгголан Раджа Наінгголан Кальярі Кальярі Інтер Інтер Італія
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