Чергові голи Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – Кельн – 5:1

Борусія Д знищила Кельн в рамках 19-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Борусія Д – Кельн.

Матч розпочався зі швидкого голу Геррейро вже на першій хвилині. До перерви Ройс подвоїв перевагу, а на початку другої половини забитим м'ячем відзначився Санчо. Марк Ут один гол відіграв, а наприкінці гри на полі з'явився новачок Борусії Ерлінг Холанд. Норвежець добив "козлів", оформивши дубль, і забивши вже п'ятий гол у двох матчах за "жовто-чорних".

Борусія Д у рідних стінах розгромила Кельн – "козли" пропустили на 53-й секунді, Холанд оформив дубль

Таким чином, Борусія набрала 36 пунктів у турнірній таблиці, піднявшись на третю позицію й наздогнавши за очками Баварію. Кельн, маючи в активі лише 20 залікових балів, залишився на тринадцятій сходинці.