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Чергові голи Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – Кельн – 5:1

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Чергові голи Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – Кельн – 5:1
Гравці Борусії Дортмунд / офіційний твіттер Бундесліги

Борусія Д знищила Кельн в рамках 19-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Борусія Д – Кельн.

1’ Рафаел Геррейро
29’ Марко Ройс
48’ Джейдон Санчо
77’ Ерлінг Холанд
87’ Ерлінг Холанд
 
Марк Ут 65’
1’ Рафаел Геррейро
29’ Марко Ройс
48’ Джейдон Санчо
65’ Марк Ут
77’ Ерлінг Холанд
87’ Ерлінг Холанд

Матч розпочався зі швидкого голу Геррейро вже на першій хвилині. До перерви Ройс подвоїв перевагу, а на початку другої половини забитим м'ячем відзначився Санчо. Марк Ут один гол відіграв, а наприкінці гри на полі з'явився новачок Борусії Ерлінг Холанд. Норвежець добив "козлів", оформивши дубль, і забивши вже п'ятий гол у двох матчах за "жовто-чорних".

Борусія Д у рідних стінах розгромила Кельн – "козли" пропустили на 53-й секунді, Холанд оформив дубль

Таким чином, Борусія набрала 36 пунктів у турнірній таблиці, піднявшись на третю позицію й наздогнавши за очками Баварію. Кельн, маючи в активі лише 20 залікових балів, залишився на тринадцятій сходинці.

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Кельн Кельн Німеччина Відеоновини Борусія Дортмунд - Кельн
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