Наполі у рідних стінах втримав перемогу над Ювентусом

Центральний матч 21-го туру італійської Серії А завершився несподіваною поразкою Ювентуса у Неаполі.

Матч, примітний повернення Гонсало Ігуаїна та Мауріціо Саррі на Сан Паоло, розпочався з проклять фанатів на адресу "зрадників" та атак Наполі – перший постріл по воротах господарі завдали вже на 3-й хвилині (Фабіан Руїс вистрілив з дистанції повз правий кут). Неаполітанці не віддавали ініціативу до самої перерви, однак загалом перший тайм пройшов у помірному темпі з невеликою кількістю гостроти. До перерви команди провели всього шість ударів по воротах (чотири у "Партенопеї", два – у "Старої синьйори").

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Накращі можливості для взяття воріт Щенсного змарнували Руй та Мілік. Перший кілька разів замикав подачі неточними ударами головою з класних позицій, а другий на 19-й хвилині вистрілив метрів з 22-х – над ближньою дев'яткою! Зі складу туринців по воротах бив лише Роналду, але жоден з двох його ударів не влучив у площину. Також у штрафному неаполітанців падали Алекс Сандро та Дибала, але в обох випадках епізоди на пенальті не тягнули. Зрештою, в обопільній боротьбі перший тайм завершився без голів.

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Початок другого тайму подарував в рази більше цікавих подій. Так, на 48-й хвилині Маріо Руй пройшов метрів 30, обігравши П'яніча й Матюйді, після чого пробив повз лівий кут. За цим моментом П'яніч попросив заміну (потягнув м'яз) – на полі з'явився Рабйо. На 53-й же туринці провели атаку, завершивши її голом: Ігуаїн увірвався на лівий край штрафного та викотив поперечний пас на Дибалу, а той у дотик вистрілив у стійку – Роналду добив м'яч у порожні ворота, але лайнсмен вже тримав прапорець. Гонсало опинився у офсайді.

Було помітно, що обидві команди націлились на перемогу. Темп піднявся, і вже на 62-й хвилині Ювентус міг відкривати рахунок: Дибала та Роналду розігнали контратаку з пасом на правий край штрафного, звідки бив Ігуаїн – Мерет врятував Наполі! Відповідь господарів шокувала туринців: Інсіньє на 63-й наважився на дальній удар, Щенсни парирував його у бік, однак на м'ячі опинився Зєлінскі – Пйотр тут же переправив сферу у сітку. 1:0! Втім, вже на 68-й хвилині після подачі зі стандарту та скидки Роналду міг забивати Ігуаїн. Мерет випередив аргентинця буквально на мить.

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На 70-й хвилині футболісти Наполі апелювали до арбітра на предмет гри рукою у штрафному Ювентуса – м'яч влучив у Куадрадо після відскоку від Зєлінскі, але суддя відмовився призначати пенальті. Мауріціо Саррі, однак, відреагував на агресію "Партенопеї", знявши з гри Дибалу та Матюйді й кинувши у бій Дугласа Косту з Бернардескі. Дженнаро Гаттузо, в свою чергу, випустив на поле Лосано, але подвоїти перевагу господарів на 70-х хвилинах міг не Ірвінг, а Інсіньє – Лоренцо на 76-й хвилині вистрілив у падінні через себе. Вище воріт.

Ендшпіль зустрічі не віщував нічого небезпечного. Команди працювали в помірному темпі, але якщо у Наполі проходили хоч якісь атаки з ударами (Руїс стріляв з дистанції повз ворота), то у Юве нічого не виходило. Зрештою, господарі покарали суперника за пасивність на 86-й хвилині: Кальєхон прийняв неточний удар-простріл від Міліка на правому краю штрафного й вирізав подачу на лівий – звідти удар з розвороту завдав Інсіньє. Точно у ближню дев'ятку!

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Втім, вже на 90-й Роналду відквитав один гол: Бентанкур віддав лонгбол у зону між захисниками, а Кріштіану, скориставшись їх неуважністю, прийняв м'яч і переграв Мерета – 2:1. Туринці прогнозовано пішли на фінальний штурм, ледь не відігравшись на 90+4-й хвилині внаслідок удару Ігуаїні з центру штрафного у падінні через себе. Мерет спіймав сферу, а арбітр дав фінальний свисток. Наполі тріумфує!

Таким чином, Ювентус не зміг відірватися від Інтера на відстань двох перемог, залишившись на першій позиції з 51 очком у активі. Наполі, набравши 27 залікових балів, піднявся на десяту сходинку.

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