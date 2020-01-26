Майстерний гол Горецки у відеоогляді матчу Баварія – Шальке – 5:0

Світ — 01:00 19
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Помер Роб Ренсенбрінк – легенда збірної Нідерландів, якого називали "Другим Кройфом"
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Аталанта розтрощила Торіно геніальністю Ілічіча – вихід Маліновського спровокував додаткові овації для героя зустрічіІталія — 25 січ 2159
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Валенсія – Барселона: перший провал Сетьєна, подвиги тер Штегена, розкішне перевтілення з невдахи в героя та брак лідераІспанія — 25 січ 5595
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Шахтар – Лех: Тайсон уже не капітан, український легіонер найкращий, дебюти новачків та експеримент з форвардомУкраїна — 25 січ 12006
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