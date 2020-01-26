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Майстерний гол Горецки у відеоогляді матчу Баварія – Шальке – 5:0

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Майстерний гол Горецки у відеоогляді матчу Баварія – Шальке – 5:0
Баварія – Шальке – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Баварія

Баварія не помітила Шальке в рамках 19-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

6’ Роберт Лєвандовскі
45+2’ Томас Мюллєр
50’ Леон Ґорецка
58’ Тьягу Алькантара
89’ Серж Гнабрі
 
6’ Роберт Лєвандовскі
45+2’ Томас Мюллєр
50’ Леон Ґорецка
58’ Тьягу Алькантара
89’ Серж Гнабрі

Вже на 6-й хвилині зустрічі Шальке змирився з поразкою після гола Роберта Лєвандовскі, а до свистка на перерву Мюллєр подвоїв перевагу господарів.

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В другому таймі картина не змінилась. Мюнхенці знущались над суперником з усіх сил, голами відзначились Алькантара, Гнабрі та Горецка. В останнього вийшов напрочуд красивий удар.

Баварія впритул наблизилась до РБ Лейпциг у турнірній таблиці, між лідерами лише одне очко.

Баварія осоромила Шальке та впритул наблизилася до лідера Бундесліги

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Теги
Відеоновини Леон Ґорецка Леон Ґорецка Німеччина Баварія - Шальке Баварія Баварія Шальке Шальке
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