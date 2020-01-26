Майстерний гол Горецки у відеоогляді матчу Баварія – Шальке – 5:0

Баварія не помітила Шальке в рамках 19-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Вже на 6-й хвилині зустрічі Шальке змирився з поразкою після гола Роберта Лєвандовскі, а до свистка на перерву Мюллєр подвоїв перевагу господарів.

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В другому таймі картина не змінилась. Мюнхенці знущались над суперником з усіх сил, голами відзначились Алькантара, Гнабрі та Горецка. В останнього вийшов напрочуд красивий удар.

Баварія впритул наблизилась до РБ Лейпциг у турнірній таблиці, між лідерами лише одне очко.

Баварія осоромила Шальке та впритул наблизилася до лідера Бундесліги