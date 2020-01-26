Рома не дотиснула Лаціо у римському дербі – "травмований" Фонсека перервав переможну серію Індзагі

Рома приймала Лаціо в рамках поєдинку 21-го туру Серії А. Звіт матчу римського дербі читайте на Футбол 24

Номінальні господарі підійшли до дербі на 4-й сходинці турнірної таблиці Серії А, натомість "орли" випереджали свого принципового суперника на 7 залікових пунктів, розташувавшись на 3-му місці. Кожна з команд не має наміру залишати топ-4, а Лаціо не приховує амбіцій поборотись за Скудетто, що лише збільшує напругу навколо Дербі Капітоліно.

Фанати перед поєдинком фантастичними перфомансами розігріли Стадіо Олімпіко, тому команди вирішили не витрачати часу на адаптацію і з перших хвилин занурились в бій. Рома на правах господаря виглядала значно активнішою, але особливої гостроти біля володінь Томаса Стракоші не виникало, захисна ланка гостей вдало справлялась з набігами суперника.

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Саме коли здавалось, що гра заспокоїлась, Рома несподівано відкрила рахунок. Бріан Крістанте класним пасом з центра поля знайшов Джеко біля штрафного майданчика "орлів". Боснієць вистрибнув вище за двох захисників, які його опікали, та головою перекинув м'яч через голіпера точно у кут воріт. Варто відзначити, що Стракоша на виході зіграв відверто недолуго.

Радість "вовків" тривала недовго. Менше ніж за 10 хвилин, надихнувшись помилкою воротаря Лаціо, курйозний гол привіз голкіпер Роми Пау Лопес. Після подачі кутового іспанець кулаком хотів перевести м'яч за лінію воріт, але круглий по-зрадницьки відскочив у воротарський майданчик. Після серії невдалих спроб господарів винести м'яч захисник Лаціо Франческо Ачербі спокійно підставив ногу та зрівняв рахунок.

Перша половина гри відбулась за повної домінації Роми, яка мала вдосталь нагод, щоб відзначитись мінімум тричі, гол Лаціо виглядав дуже нелогічним. Варто пригадати потужний удар Пеллегріні перед свистком на перерву, але гостей врятувала стійка.

Вже на старті другого тайму занепокоїлись вболівальники гостей. Молодий Ундер технічно на правому фланзі пошив у дурні досвідченого капітана "орлів" Сенада Луліча, та прострілив у штрафний майданчик.Джастін Клюйверт повинен був замикати передачу, але після зіткнення з суперником завалився на газон. Рефері за допомогою VAR визначав, хто винен, і в підсумку пенальті не призначив.

Рома не збавляла обертів, проте команді Паулу Фонсеки просто бракувало фарту. Удари Джеко, Ундера, Пеллегріні не потрапляли в ціль. Напруга зростала, суперники втрачали сили і на полі збільшилась кількість фолів. Арбітр контролював ситуацію, роздаючи "гірчичники".

Фінальний свисток зафіксував нічию, на яку жодна з команд не заслуговувала.

Португальський наставник "вовків" був явним аутсайдером матчу за кадровим питанням. Лазарет римлян переповнений – Дзаньйоло, Фасіо, Мхітарян, Дзаппакоста, Сантон, Діавара. Незважаючи на такі втрати екс-наставник Шахтаря зумів зміксувати бойовий колектив з доступного матеріалу.

До цієї зустрічі Лаціо перемагав у 11-ти поєдинках поспіль та вболівальники почали перешіптуватись, що "орли" зможуть нав'язати боротьбу Інтеру та Ювентусу у перегонах за чемпіонством. Проте Рома зуміла спустити "орлів" на землю.

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