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Голепад Аталанти у відеоогляді матчу проти Торіно – 7:0

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Голепад Аталанти у відеоогляді матчу проти Торіно – 7:0
Торіно – Аталанта – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Торіно

Торіно приймав Аталанту у поєдинку 21-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

76’ Армандо Іццо
89’ Саша Лукіч
 
Йосіп Ілічіч 17’
Робін Госенс 29’
Дуван Сапата 45+1’
Йосіп Ілічіч 53’
Йосіп Ілічіч 54’
Луїс Мурієль 86’
Луїс Мурієль 88’
17’ Йосіп Ілічіч
29’ Робін Госенс
45+1’ Дуван Сапата
53’ Йосіп Ілічіч
54’ Йосіп Ілічіч
76’ Армандо Іццо
86’ Луїс Мурієль
88’ Луїс Мурієль
89’ Саша Лукіч

Словенський хавбек Аталанти Йосіп Ілічіч став справжнім героєм матчу, відзначившись хет-триком. Його партнер по команді Мурієль оформив дубль. Також по голу забивали Госенс та Сапата.

Торіно – Аталанта: Ілічіч відзначився фантастичним голом з центра поля

Все чим відзначився Торіно – це два вилучення. Руслан Маліновський з'явився на полі у другому таймі, але українець залишився без результативних дій.

Перемога впритул наблизила Аталанту до 4-го місця, на якому перебуває Рома. Торіно розташувався на 10-й сходинці.

Аталанта розтрощила Торіно геніальністю Ілічіча – вихід Маліновського спровокував додаткові овації для героя зустрічі

Найкращі моменти першого тайму:

Найкращі моменти другого тайму:

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Відеоновини Аталанта Аталанта Італія Торіно - Аталанта Торіно Торіно
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