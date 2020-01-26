Голепад Аталанти у відеоогляді матчу проти Торіно – 7:0

Торіно приймав Аталанту у поєдинку 21-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Словенський хавбек Аталанти Йосіп Ілічіч став справжнім героєм матчу, відзначившись хет-триком. Його партнер по команді Мурієль оформив дубль. Також по голу забивали Госенс та Сапата.

Торіно – Аталанта: Ілічіч відзначився фантастичним голом з центра поля

Все чим відзначився Торіно – це два вилучення. Руслан Маліновський з'явився на полі у другому таймі, але українець залишився без результативних дій.

Перемога впритул наблизила Аталанту до 4-го місця, на якому перебуває Рома. Торіно розташувався на 10-й сходинці.

Аталанта розтрощила Торіно геніальністю Ілічіча – вихід Маліновського спровокував додаткові овації для героя зустрічі

Найкращі моменти першого тайму:

Найкращі моменти другого тайму: