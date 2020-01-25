Валенсія шокувала Барселону, завдавши каталонцям першої поразки під керівництвом Сетьєна

Валенсія перемогла Барселону (2:0) в 21 турі чемпіонату Іспанії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Валенсія – Барселона стартувала о 17:00 за київським часом. "Синьо-гранатові" проводили перший гостьовий поєдинок чемпіонату під керівництвом Кіке Сетьєна, який стартував з домашньої мінімальної перемоги над Гранадою завдяки голу Ліонеля Мессі. Барса на пару з Реалом після 20-ти турів лідирувала в Прімері, набравши 43 очки. Валенсія, яка в останньому матчі Ла Ліги була принижена Мальоркою (1:4), посідала 7 місце, маючи в активі 31 пункт.

Обидві команди нещодавно брали участь у Суперкубку Іспанії та вилетіли у півфіналі – Барселона поступилася Атлетіко, а Валенсія виявилася слабшою за Реал, який у підсумку і став володарем трофею. На тижні левантійці та каталонці вийшли у 1/8 фіналу Кубка Іспанії, здолавши Логроньєс та Ібіцу відповідно.

Побиття стільцями та битами, дим і сирени поліції – ультрас Валенсії та Барселони влаштували жорстоку вуличну сутичку

Кіке Сетьєн зробив 2 зміни порівняно з поєдинком проти Гранади. Ракітіча та Відаля змінили де Йонг та Артур відповідно. В іншому структура "синьо-гранатових" не змінилася – трійку захисників склали Роберто, Піке та Умтіті, а Фаті та Альба активно діяли по правій та лівій бровках відповідно.

Перший же небезпечний момент на 10-й хвилині матчу призвів до пенальті. Хосе Гайя отримав передачу на лівому фланзі, обіграв Серхі Роберто, увійшов у штрафний майданчик, де був збитий Жераром Піке. Захисник Барселони отримав жовту картку, а рефері призначив одинадцятиметровий удар. До м'яча підійшов Максі Гомес, але форвард "кажанів" не зумів переграти тер Штегена. Німецький голкіпер парирував м'яч, який летів у лівий від нього кут.

Невдача не знітила Валенсію, яка продовжувала атакувати. Міг відзначитися автоголом Піке, який зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Торреса, але тер Штеген знову був на місці. Барселона у звичному стилі для Сетьєна катала м'яч з великою кількістю передач, але до жодного загострення це не призводило. Лише на 27-й хвилині "синьо-гранатові" створили перший відносно небезпечний момент. Мессі виконував штрафний, але м'яч пролетів набагато вище воріт. Натомість підопічні Селадеса відповіли супермоментом – тер Штеген перевів м'яч у стійку після пострілу Максі Гомеса і тут же вдало зіграв ще й на добиванні у виконанні Гамейро! В наступній атаці господарів голкіпер збірної Німеччини не без проблем, але все ж не дозволив забити Кондогбія.

4:0 за гольовими нагодами за підсумками перших 30-ти хвилин гри. Лише на 36-й хвилині гри гості завдали першого удару в площину – Доменек нейтралізував спробу Мессі. Аргентинець, до слова, провів провальний перший тайм – помилки при передачах, невдалі спроби дриблінгу та зіпсований штрафний. Наприкінці тайму перспективний шанс був у Барси. Гості перехопили м'яч на чужій половині, круглий опинився в Артура, який невдало оцінив ситуацію і втратив момент як для удару, так і для передачі. А от хорошу атаку левантійців перервав арбітр – Хесус Хіль Мансано свиснув та зафіксував фол у центрі поля проти Максі Гомеса, хоча гра продовжилася виходом на ворота Барси, який своїм свистком зупинив рефері.

Валенсія виглядала куди гостріше у першому таймі, хоча Барса прогнозовано довше тримала м'яч – 37 на 63%. Підопічні Альберта Селадеса награли на забитий м'яч, але команди пішли на перерву без голів. 0:0 – підсумок перших 45-ти хвилин на Местальї.

Другий тайм розпочався з гола Валенсії. Після навісу з лівого флангу м'яч опинився у Максі Гомеса, який пробив з гострого кута. На шляху м'яча, що летів повз ворота, опинився Жорді Альба, від спини якого круглий влетів під поперечину воріт тер Штегена. Шансів врятувати команду в голкіпера не було, а взяття воріт записали як автогол. Не без долі везіння, але цілком заслужено Валенсія вийшла вперед.

Де Йонг з лівої слабенько пробив по воротах метрів з 10-ти – Доменек без проблем відвів загрозу. Сетьєн відреагував на пропущений гол, випустивши Відаля замість Артура. Тут же чилієць обігрався з Мессі, але в останню мить захисники вибили м'яч з-під ніг у Лео. Альба класно прострілив на Мессі – Габріель у розкішному підкаті заблокував його удар! Ліонель завівся і завдав ще одного удару з лінії штрафного – поруч зі стійкою. Ось це вже було щось схоже на Барселону, на відміну від "блаугранас" зразка першого тайму.

Знову загострювала зв'язка Альба-Мессі. Іспанець віддав на аргентинця, той у дотик закидував у дальній кут, проте трохи не влучив. Грізманн навісив на Мессі, але знову точність підвела лідера Барселони – його удар головою був невлучним. Виключно Лео намагався бити по воротах – на 72-гу хвилину в його активі було 7 спроб, тоді як всі інші Барселони пробили лише два рази на всю команду. Після удару зі штрафного Доменек здійснив класний сейв – хто бив, напевне, уточняти не доводиться.

Валенсія витримала тиск Барселони, а на 77-й хвилині забила вдруге. Каталонці провалилися в захисті, аболютно вільний Максі Гомес отримав м'яч у штрафному майданчику і обвідним ударом вразив дальній кут. 2:0! Тут же Габріель після подачі кутового ефектно забив у падінні, але Мансано скасував гол. Суперечливе рішення арбітра, який дав вказівку перевиконати удар з кута поля. Епізод виглядав абсолютно "чистим". Останній шанс гостей у матчі не використав Мессі, який зі штрафного пробив вище.

Перший же дійсно класний суперник Барселони епохи Сетьєна зумів здолати каталонців. Валенсія набрала 34 очки та впритул наблизилася до зони ЛЧ, а от Барса вже завтра може відпустити Реал на 3 пункти – суперником мадридців стане Вальядолід. До Кіке Сетьєна виникає все більше та більше питань.