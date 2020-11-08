Рух – Інгулець

Програму дня відкриватиме битва двох йокодзун. Вже і Львів здобув перемогу в УПЛ, а Рух з Інгульцем досі цього не зробили – ось такі вони, довгоочікувані "топчики" з Першої ліги, яких так сильно піарили протягом останніх років. Із львів'янами ситуаціями взагалі сумна – вони найгірші в чемпіонаті за очікуваними забитими голами й лідери за очікуваними пропущеними. Команда міцно загрузла на дні турнірної таблиці, отримавши п'ять поразок у восьми матчах. Навіть Львів і Минай підопічним Івана Федика переграти не вдалося. Словом, Рух успішно зайняв нішу Карпат в УПЛ, але навряд чи саме цього очікував Григорій Козловський.

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З Інгульцем ситуація трохи краща. Так, вони ще не виграли жодного матчу, але й поразок у них небагато – всього дві, до того ж, в одній з них новачки ледь не закамбечили з 0:4. На відміну від інших дебютантів, за Інгульцем простежується добре налагоджена система оборони та пресингу, а також вольові якості – шість нічиїх та три голи Олександрії за тайм не кожному вдається оформити. Статистично петровці найкращі з усіх вихідців із Першої ліги, але помітно – підопічні Сергія Лавриненка ще тільки звикають до еліти.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Гагун – Квасний

Орієнтовні склади на матч Рух – Інгулець

Рух: Бандура – Копина, Дуць, Стаменковіч, Гліха – Кухарук, Брікнер – Русин, Бойчук, Климчук – Кухаревич

Інгулець: Шуст – Балан, Ковальов, Кучеренко, Фатєєв – Лупашко, Запорожець – Коваленко, Бартуловіч, Янаков – Сітчінава

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

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Рано чи пізно Інгулець повинен перемогти. Команда явно на це заслужила й награла не один раз. За всіма показниками вона сильніша за Рух, який виглядає просто депресивно – жодного шансу логіка львів'янам сьогодні не дає. Петровці повинні бити їх, а будь-який інший результат буде для Інгульця провалом.

Зоря – Ворскла

Зоря у поточному сезоні відверто розчаровує. у чемпіонаті луганці досі йдуть дев'ятими, команда не може переграти Інгулець, Колос і Маріуполь, а в Лізі Європи кожен матч гірший за попередній. Про проблеми підопічних Віктора Скрипника з просуванням м'яча й конвертуванням володіння в моменти вже боляче говорити, але з Інгульцем тур тому вони перевершили самі себе. За 63% контролю й шаленому пресингу (4,51 PPDA) команда лише 15 разів зайшла у штрафний та всього раз влучила у площину – з пенальті. Це був єдиний момент Зорі. АЕК же в четвер ще й розкрив проблеми з класом виконавців, які неправильно інтерпретують простір та допускають дитячі помилки в захисті. Словом, Зоря – в кризі.

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Ворскла до 8-го туру трималася на другій позиції в таблиці, навіть не поступившись у битві за неї Шахтарю, але минулими вихідними підопічні Юрія Максимова програли Львову. Це треба вміти, адже у 19 попередніх матчах "містяни" не знали перемог. Так, їм допомогла гра голкіпера Костика. Так, полтавці не реалізували пенальті й домінували, але нічого цікавішого за низку дальніх ударів та 41 крос у них і не було ж.

Та і загалом поразка напрошувалась, адже Ворскла за показниками очікуваних забитих і пропущених демонструвала шалений оверперформанс – тобто, команді фантастично щастило. Усі тактичні експерти говорили, що на дистанції простота "ворсклян" не спрацює – так і сталося, хоча це й не скасовує симпатичності "зелено-білих" у новому сезоні.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Вернидуб – Кулач

Орієнтовні склади на матч Зоря – Ворскла

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Хомченовський – Іванісеня – Назарина, Юрченко, Кочергін – Громов, Кабаєв

Ворскла: Різник – Чеснаков, Яворський, Альюн – Пердута, Скляр, Пуцлін, Якубу – Кане – Васін, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обидві команди рівні за класом і грою, мають схожі проблеми (конвертація володіння в гостроту) й вкрай вмотивовані на сатисфакції за попередні невдачі. При цьому вони регулярно забивають бодай один м'яч. Надати комусь перевагу в такому матчі важко. Дуже вірогідною тут здається малорезультативна нічия.

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