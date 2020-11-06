"Напередодні матчу більшість експертів у своїх коментарях віддавали перевагу Зорі. Переконаний, що підопічні Віктора Скрипника були в курсі цих прогнозів, однак не думаю, що це їх якось розхолодило. На цьому етапі Ліги Європи слабких суперників вже не буває і про якусь недооцінку не могло бути й мови.

Зоря – АЕК – 1:4 – відео голів і огляд матчу

Швидше за все, просто нинішній рівень футболістів Зорі поки не дозволяє їм кинути виклик конкурентам по групі. Згоден, і вчора Зоря не змінила своєї ігрової філософії, намагалася швидко переходити з оборони в наступ, багато комбінувала, але все пішло нанівець через дуже погану організацію гри в захисті. Такий собі прохідний двір. Найгірше, що це повторюється від матчу до матчу і ніяких висновків не робиться.

Футболісти Зорі своїм нехлюйством підвели не лише експертів, але й своїх уболівальників. Доводиться констатувати, що вони, не дивлячись на всі зусилля, виявилися чужими на цьому святі футболу і після трьох поразок поспіль зберігають лише теоретичні шанси пробитися далі", – сказав Шелаєв у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, у матчі 3-го туру Ліги Європи луганці на власному полі поступились грецькому АЕКу з рахунком 1:4 і посідають у турнірній таблиці групи G останню сходинку, не набравши жодного очка.

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