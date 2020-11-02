Чинні чемпіони України вже зверталися у полтавський клуб, але отримали відмову. Однак Ворскла чекає на покращену пропозицію, повідомив Ігор Циганик в ефірі авторської програми Циганик LIVE.

Віце-президент Ворскли прокоментував інтерес Шахтаря до голкіпера Різника

За інформацією журналіста, Шахтар пропонував за Різника 1 млн євро та права на свого голкіпера Олексія Шевченка. Ворскла оцінює свого гравця набагато дорожче і відкрита до продовження переговорів.

Зауважимо, що Дмитро Різник є вихованцем полтавської Ворскли, з якою має чинну угоду до літа 2024-го. У поточному сезоні в нього вісім ігор в чемпіонаті України, шість пропущених м'ячів, але чотири матчі на нуль. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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