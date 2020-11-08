Рух – Ингулец

Программу дня откроет битва двух йокодзун. Уже и Львов одержал победу в УПЛ, а Рух с Ингульцом до сих пор этого не сделали – вот такие они, долгожданные топчики из Первой Лиги, которых так сильно пиарили в течение последних лет. С львовянами ситуациями вообще печальна – они худшие в чемпионате по ожидаемым забитым голами и лидеры по ожидаемым пропущенным. Команда прочно увязла на дне турнирной таблицы, получив пять поражений в восьми матчах. Даже Львов и Минай подопечным Ивана Федько переиграть не удалось. Словом, Рух успешно занял нишу Карпат в УПЛ, но вряд ли именно этого ожидал Григорий Козловский.

С Ингульцом ситуация несколько лучше. Да, они еще не выиграли ни одного матча, но и поражений у них немного – всего две, причем в одной из них новички чуть не закамбечили с 0:4. В отличие от других дебютантов, у Ингульца прослеживается отлаженная система обороны и прессинга, а также сильные волевые качества – шесть ничьих и три гола Александрии за тайм не каждому дано сделать. Статистически петровцы лучшие из всех выходцев из Первой лиги, но заметно – подопечные Сергея Лавриненко ещё лишь привыкают к элите.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Гагун – Квасный

Ориентировочные составы на матч Рух – Ингулец

Рух: Бандура – Копина, Дуць, Стаменкович, Глиха – Кухарка, Брикнер – Русин, Бойчук, Климчук – Кухаревич

Ингулец: Шуст – Балан, Ковалёв, Кучеренко, Фатеев – Лупашко, Запорожец – Коваленко, Бартулович, Янаков – Ситчинава

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Рано или поздно Ингулец должен победить. Команда явно этого заслужила и наиграла не один раз. По всем показателям она сильнее, чем Рух, выглядящий просто депрессивно – ни одного шанса логика львовянам сегодня не даёт. Петровцы должны бить их, а любой другой результат будет для Ингульца провалом.

Заря – Ворскла

Заря в текущем сезоне откровенно разочаровывает. В чемпионате луганчане до сих пор идут девятыми, команда не может переиграть Ингулец, Колос и Мариуполь, а в Лиге Европы каждый матч хуже предыдущего. О проблемах подопечных Виктора Скрипника с продвижением мяча и конвертированием владения в моменты уже больно говорить, но с Ингульцом тур назад они превзошли сами себя. При 63% контроля и яростном прессинге (4,51 PPDA) команда лишь 15 раз зашла в штрафную и всего раз попала в створ – с пенальти. Это был единственный момент Зари. АЕК же в четверг еще и раскрыл проблемы с классом исполнителей, которые неправильно интерпретируют пространство и допускают детские ошибки в защите. Словом, Заря – в кризисе.

Ворскла до восьмого тура держалась на второй позиции в таблице, даже не уступив в битве за неё Шахтеру, но в прошлый выходной подопечные Юрия Максимова проиграли Львову. Это надо уметь, ведь в 19 предыдущих матчах "горожане" не знали побед. Да, им помогла игра голкипера Костика. Да, полтавчане не реализовали пенальти и доминировали, но ничего интереснее ряда дальних ударов и 41 кросса у них и не было же.

Да и вообще поражение напрашивалось, ведь Ворскла по показателям ожидаемых забитых и пропущенных демонстрировала неистовый оверперформанс – то есть, команде фантастически везло. Все тактические эксперты говорили, что на дистанции простота ворсклян не сработает – так и произошло, хотя это и не отменяет симпатичности "зелёно-белых" в новом сезоне.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Вернидуб – Кулач

Ориентировочные составы на матч Заря – Ворскла

Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Хомченовский – Иванисеня – Назарина, Юрченко, Кочергин – Громов, Кабаев

Ворскла: Ризнык – Чеснаков, Яворский, Альюн – Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу – Кане – Васин, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обе команды равны по классу и игре, имеют схожие проблемы (конвертация владения в остроту) и крайне мотивированы на компенсацию за предыдущие неудачи. При этом они регулярно забивают хотя бы один мяч. Отдать кому-то предпочтение в таком матче трудно. Очень вероятной здесь кажется малорезультативная ничья.