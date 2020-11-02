Федик назвав дивну причину невпевненої гри Руха у матчі з Минаєм
Головний тренер Руха Іван Федик прокоментував нічию з Минаєм (0:0) у 8-му турі чемпіонату України.
"Було більше боротьби, аніж гри. Знали, що будемо грати на такому полі, що з нього шматки вириваються. Думаю, що нічийний результат закономірний.
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Ми прагнули грати у свій футбол, але поле не полили перед грою – знаю чому. І сама якість поля не дозволяла себе спокійно почувати. У будь-який момент шипи виривали газон.
Дербі між Рухом і Минаєм йде ще з Першої ліги. Думаю, що кожна зустріч між цими командами буде принциповою. Будемо робити все, щоб перемога сталась у наступному турі", – сказав Федик на післяматчевій прес-конференції.
Нагадаємо, Минай після 8-ми турів посідає у турнірній таблиці УПЛ дванадцяту сходинку, Рух опустився на останнє місце.
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