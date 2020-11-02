"Було більше боротьби, аніж гри. Знали, що будемо грати на такому полі, що з нього шматки вириваються. Думаю, що нічийний результат закономірний.

Битва аутсайдерів у відеоогляді матчу Минай – Рух

Ми прагнули грати у свій футбол, але поле не полили перед грою – знаю чому. І сама якість поля не дозволяла себе спокійно почувати. У будь-який момент шипи виривали газон.

Дербі між Рухом і Минаєм йде ще з Першої ліги. Думаю, що кожна зустріч між цими командами буде принциповою. Будемо робити все, щоб перемога сталась у наступному турі", – сказав Федик на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Минай після 8-ми турів посідає у турнірній таблиці УПЛ дванадцяту сходинку, Рух опустився на останнє місце.

Минай розписав нічию з Рухом – львів'яни не знають перемог у дев'яти матчах поспіль