Зоря та АЕК перемог у груповому етапі Ліги Європи досі не знали, тож сьогодні обом командам була необхідна лише перемога. На цей матч Віктор Скрипник нарешті зміг випустити Громова в старті, а місце на правому фланзі оборони несподівано зайняв Хомченовський – зліва розпочав Циганікс, а Фаворов залишився на банці. Афіняни, своєю чергою, з перших хвилин кинули в бій Чигринського й Шахова.

Зоря – АЕК – 1:4 – відео голів і огляд матчу

Домашній поєдинок проти Браги українська команда завалила, пропустивши двічі за 11 хвилин. Футболісти пообіцяли, що зроблять висновки, але вже на 3-й хвилині зустрічі з АЕКом оборона Зорі почала подавати тривожні сигнали – це Циганікс пропустив передачу за спину, дозволивши Васілантонопулосу прострілити на дальню стійку з правого краю штрафного. Шевченко вибив м'яч, а господарі провели флангову атаку з прострілом, який заблокував Чигринський. Кутовий луганцям нічого не дав, а вже на 7-й хвилині вони пропустили гол: Абу Ханна ніби й грав щільно із Ліваєю на краю штрафного, але дозволив Марко викотити передачу в центр у спини захисникам – Танковіч же пробив у дотик метрів з десяти. 0:1.

У відповідь Зоря взагалі нічого адекватного не створила, а АЕК продовжував насолоджуватись помилками суперника. Так, на 14-й хвилині Танковіч ефектно хитнув Іванісеню на лівому фланзі й увірвався у карний майданчик, опинившись під гострим кутом прямо перед Шевченком. Микита не дав себе перекинути, але на 18-й він сам викотив м'яч у ноги Танковічу – той стояв у двох метрах від голкіпера й навіть особливо не тиснув на нього. Зорю врятував вдалий рикошет в руки Шевченку.

Лише після цього підопічним Віктора Скрипника вдалося огризнутись кількома дальніми ударами, але сумарна їхня гострота становила 0,06 очікуваних голів. Показовим був удар Юрченка з лінії штрафного, після якого м'яч полетів практично вертикально.

Зрештою, АЕК покарав за такий футбол. На 34-й хвилині Лівая виграв єдиноборство в центрі поля й викотив передачу на хід Танковічу, а той пройшов уперед та віддав проникний пас у штрафний на Манталоса – Петрос же випередив Хомченовського, вийшов віч-на-віч з Шевченком і легко його переграв. 0:2. Ще за чотири хвилини капітан афінян міг оформити дубль спокійно увірвавшись у карний майданчик і пробивши головою, але м'яч відправився точно в руки голкіперу.

Зоря відповіла двома моментами перед свистком на перерву. Так, на 42-й хвилині Кочергіну вдався потужний удар метрів з 24-х у дальній нижній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою. На 44-й же шанс відквитати один гол подарував Неделчару, який пропустив простенький пас з глибини й дозволив луганцям провести атаку з подачею з правого флангу. Кабаєв прийняв м'яч на лівому краю штрафного й опинився прямо перед Цінтотасом, після чого спробував його перекинути – втім, Владислав перекинув і ворота! Зрештою, на перерву команди пішли за комфортної переваги АЕКа.

Віктор Скрипник по перерві вирішив освіжити атаку, випустивши на поле Сайядманеша та Назарину. Зоря непогано почала другий тайм, ледь не всадивши Манталоса на другу жовту картку, але моментів все так же не виникало. Навіть подачу господарів зі стандарту грецькі захисники впевнено вибили. Більше нічого на старті луганці не створили, а на 54-й хвилині вони ще й третій гол ковтнули: Лівая отримав передачу на правий фланг під епізод один-в-один проти Абу Ханни, Джоель ніби й контролював ситуацію, але Марко спокійно пробив з-під нього в ближній кут – 0:3.

Спантеличена Зоря відповіла виходом на поле Фаворова та Гладкого, але виділятись продовжував тільки Кочергін – втім, його дальній удари на 50-х та 60-х хвилинах йшли по центру й точно в руки Цінтотасу. На 68-й хвилині господарі навіть могли четвертий гол отримати, але замикання навісу зі стандарту у виконанні Сварнаса пройшло над поперечкою. Після цього швидкості у матчі впали, а наступний момент стався аж на 81-й хвилині – і одразу завершився голом Зорі! Луганці заробили кутовий, Цінтотас не дуже вдало вибив м'яч кулаками, після чого Назарина виконав скидку на ногу Кочергіну – Владислав же красиво пробив під ближню стійку. 1:3.

Втім, одразу після розіграшу з центру поля греки провели атаку правим флангом, у три передачі прошивши всю оборону Зорі – в завершенні епізоду Сварнас пробивав з правого краю карного майданчика, а Шевченко ногою парирував в коліно Ліваї. Від нього м'яч і залетів у ворота. 1:4. Не пройшло і хвилини. Це був кінець, хоча команди могли забити ще по голу – Вернидуб при замиканні подачі зі стандарту влучив у поперечку, а гості запороли контратаку 2-в-1 ударом Ботоса по горобцях. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгром української команди.

Таким чином, Зоря з нулем залікових балів залишилась на останній позиції в турнірній таблиці групи G. АЕК з трьома очками йде третім, у Браги на три пункти більше, а очолює групу Лестер – у "лисів" три перемоги.

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