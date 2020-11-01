Програму 8-го туру закривав поєдинок на Славутич Арені між Інгульцем та Зорею. Формальними господарями у цьому матчі вважалися саме петровці, яких Запоріжжя зустріло сильною зливою. Вона суттєво впливала на хід зустрічі – на полі було багато фолів, футболісти ковзали по полю й намагалися стріляти з дистанції, а в перші 10 хвилин моментів не виникало.

Інгулець орендував у Зорі екс-вінгера Динамо

Перший шанс відкрити рахунок створили гості. На 13-й хвилині Хомченовський прорвався лівим флангом та вирізав класну подачу на дальню стійку, а Кочергін замкнув – вище воріт! На 16-й прострілював Руфаті, але Юрченко не зміг зачепитися за м'яч у штрафному. Відповідь Інгульця прилетіла на 20-й хвилині, коли Лупашко пробив з-за меж карного майданчика – м'яч поцілив у сітку, але із зовнішнього боку. На жаль, за три хвилини капітану петровців довелося покинути поле через пошкодження м'язового характеру.

Після цього гра остаточно звалилась до позиційної боротьби, однак гольові моменти команди створювати не забували. Так, на 33-й хвилині Бартуловіч прямим ударом зі штрафного поцілив у поперечину, а Вернидуб на 35-й головою замикав подачу з кутового – вище воріт. На 41-й навіс Циганікса з лівого флангу точним ударом замкнув Гладкий, але гол Олександра скасували через положення поза грою. Зрештою, відпочивати футболісти пішли за нулів на табло.

По перерві Сергій Лавриненко кинув у бій Янакова, якого орендували у Зорі, але на старті другого тайму Денис не виділявся. В перші 15 хвилин після відновлення гри Інгулець і Зоря обмінювались неточними ударами – у петровців стріляли Квасний, Балан і Бартуловіч, а луганці відповіли замиканням Гладкого. В площину воріт м'яч вперто не хотів летіти аж до 64-ї хвилини, поки Янакову не дали пробити зі штрафного метрів з 23-х. Денис прицілився й відправив сферу точно в дальню дев'ятку – без шансів для Шевченка! 0:1. Гол претендує на звання найкращого у цьому турі.

Втім, щастя петровців тривало недовго. Вже на 69-й хвилині при боротьбі за подачу зі стандарту в штрафному Інгульця впав Іванісеня. Довгий перегляд відеоповторів підтвердив факт поштовху з боку Кучеренка, тож арбітр призначив пенальті.

Юрченко підійшов до "позначки" й вистрілив у правий кут, але Шуст потягнув удар – втім, на повторах помітили вихід Богдана з лінії. Пенальті наказали перебити. З другої спроби Владлен не схибив – 1:1!

Здавалося, що зараз піде рубка за перемогу. Дійсно, обидві команди почали діяти на зустрічних курсах, але контратаки Зорі виявились перспективнішими. Проблемою було завершення – після забитого голу луганці організували лише низку кросів у штрафний, але нічого, крім загального хаосу та суперечок з арбітрами, не відбувалося. Аж у компенсований час, на 90+5-й хвилині, з дальньої дистанції вистрілив Назарина, однак м'яч пролетів у метрі від лівої стійки. Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Зоря набрала 10 очок, піднявшись на восьму позицію в турнірній таблиці. В активі Інгульця лише 6 залікових балів – петровці йдуть на одинадцятій сходинці, досі не знаючи перемог в УПЛ.

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