Рух – Десна

Матч між Рухом і Десною мали провести у суботу на Арені Львів, але її газон несподівано вирішили поберегти для весняних поєдинків збірної України. Втім, їхати в інше місто, як це прийнято в нашому футболі, львів'янам не довелося – УПЛ дозволила провести поєдинок на стадіоні Скіф.

Для Руха такий розклад є вкрай доречним, адже команда досі веде боротьбу за виживання. Підопічних Івана Федика від останньої позиції відділяє всього одне очко, тож їм доводиться чіплятися за результат зубами. У новому році це виходить непогано: "нова оборона Львова" розписала нічию з Ворсклою (пропустивши з сумнівного пенальті), гідно зіграла з Шахтарем і перемогла Колос у скандальному матчі з шедевром Кухаревича на 90+5-й хвилині – ця звитяга стала лишень другою для Руха в еліті.

Новачок УПЛ нині виглядає конкурентно у кожному матчі. Не можна сказати, що львів'яни награють на перемогу, але вони точно не заслуговують на поразку (за виключенням зустрічі з Шахтарем). І це при доволі потужних суперниках на старті нового року. У порівнянні з першим колом подібний футбол для Руха – шалений прогрес.

Десна розпочала 2021-й рік з поразки Зорі, внаслідок якої луганці пішли у відрив – нині він становить вже шість очок. Вже через тиждень підопічні Олександра Рябоконя реабілітувались, зігравши внічию з Динамо (перемагаючи до 90+2-ї хвилини), а у попередньому турі вони розгромили Інгулець. Таким чином, сіверяни підтвердили свою міць і виразили готовність до боротьби за бронзу.

Прямо зараз Десна йде третьою за очікуваними очками, маючи значний відрив від Зорі, але команді не щастить з реалізацією – у поточному сезоні вона не забила аж вісім очікуваних голів. Прикро, адже за всіма статистичними показниками чернігівці йдуть в топ-3 УПЛ, а в реальній таблиці вони лишень четверті. При цьому сіверяни не мають права на осічку, адже шість очок відставання проти нинішніх луганців відіграти буде важко. Рух необхідно перемагати за будь-яку ціну.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Мисик (Рух)

Орієнтовні склади на матч Рух – Десна

Рух: Мисак – Гагун, Білий, Зец, Стаменкович – Карасюк, Федорчук – Климчук, Притула, Борячук– Кондраков

Десна: Паст – Полегенько, Гітченко, Тамм, Конопля – Огіря, Арвеладзе – Калітвінцев, Тотовицький, Картушов – Будківський

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Десна у матчах проти команд, нижчих за класом, стабільно домінує від першої до останньої хвилини, але сіверяни занадто часто марнують свої моменти. Це залишає суперникам шанси на нічию – втім, із групи аутсайдерів ними скористався тільки Інгулець (і СК Дніпро-1, але це явний середняк за ресурсами). В інших випадках очки відбирали тільки сильні колективи. Рух навряд чи зараз можна назвати таким.

Так, львів'яни прогресують, але в жодному з трьох матчів у новому році львів'яни не награли на однозначну перемогу. Десна сильніша у кадровому й тактичному плані, та ще й не має права на осічку – саме тому варто ставити на звитягу чернігівців. Непросту, але заслужену.

СК Дніпро-1 – Олександрія

Це ми вже десь бачили... Ах, точно! Посеред минулого тижня ці ж колективи на цьому ж стадіоні провели 120-хвилинну битву в чвертьфіналі Кубка – олександрійці, граючи 50 хвилин у меншості, поставили "автобус" і дотягнули до серії пенальті, де перестріляли дніпровців. Таким чином, "спортклубівці" втратили шанс здобути дебютну перемогу над підопічними Володимира Шарана. Поки що статистика протистояння є сумною для "армійців" – 4 матчі, 0 перемог, 3 поразки в УПЛ із сумарним рахунком 2:8.

У новому році СК Дніпро-1 виглядає значно потужніше, ніж раніше. Команда в кожному матчі створює значну кількість моментів і, вірогідно, є лідером УПЛ за влучанням у каркас воріт, однак при цьому підопічним Ігора Йовічевіча бракує стабільності. Вони можуть провалити тайм або пропустити гол при шаленій ігровій перевазі, а злам "автобусів" на кшталт олександрійського дається особливо важко – гольові нагоди виникають, але їх замало. Прикро, адже за очікуваними очками СК Дніпро-1 навіть у першому колі йшов серед претендентів на єврокубки, а в реальності колектив продовжує боротьбу за виживання – від зони вильоту його відділяють всього три очки.

Олександрію після зимових зборів встигли поховати заживо. Мовляв, фінансування обрізають, частину футболістів втратили, а лідерів ось-ось розкуплять. "Води немає. Рослинності немає. Населена роботами", як сказав би папуга з радянського мультику. Втім, підопічні Володимира Шарана прямо зараз спростовують всі очікування – лідери нікуди не пішли, а команда у новому році впевнено переграла Маріуполь та Минай. Ну, і в півфінал Кубка вийшла. Щоправда, у попередньому турі "жовто-чорні" програли Ворсклі, але поки що робити висновки з тієї поразки не варто – полтавці забивали з нічого, а Олександрія домінувала по ходу зустрічі.

Команда Володимира Шарана досі претендує на єврокубки як за грою, так і за турнірним становищем – до п'ятього місця їй не вистачає всього п'ять очок. Багато, але відіграти їх реально. Втім, осічка з СК Дніпро-1 з великою вірогідністю доб'є шанси олександрійців на ЛЄ.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ковалець (Олександрія)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Олександрія

СК Дніпро-1: Юрчук – Тейлор, Дуглас, Логінов, Дубінчак – Ігнатенко, Піхальонок – Назаренко, Когут, Булеца – Довбик

Олександрія: Білик – Пашаєв, Бабогло, Бондаренко, Вантух – Гречішкін – Лучкевич, Банада, Третьяков, Шастал – Сітало

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Олександрія – максимально незручний суперник для СК Дніпро-1. Навіть відбиваючись від дніпровців у глухому автобусі в меншосі, підопічні Володимира Шарана вилітали в контратаки й створювали небезпечні моменти, а в повних складах "спортклубівцям" буде ще важче. Втім, команда Ігора Йовічевіча навіть за таких умов загострювала й тиснула.

Словом, суперники приблизно рівні. СК Дніпро-1 сильніший в атаці й створює хороші моменти, але у матчах із закритими суперниками їх замало – і команді бракує стабільності. Олександрія слабша у грі попереду (особливо без Ковальця), але при цьому "жовто-чорні вміють якісно сушити гру й вилітати в гострі контратаки обмеженими силами.

Вочевидь, нас очікує щось схоже на кубковий матч. Саме тому варто поставити на результативну нічию.