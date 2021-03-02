Форвард Руха Микола Кухаревич пояснив, чому так і не перейшов у Лігу Жупіле і окреслив свої найближчі цілі.

"Чому взимку не відбувся мій переїзд в Андерлехт? З бельгійцями не вдалося домовитися. Але влітку, можливо, переговори поновляться.

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Втім, я про це зараз не думаю. Для мене, головне, якісно виступати за Рух і досягати зі своєю командою якомога кращих результатів. А також бути потрібним у молодіжній збірній України", – сказав Кухаревич у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Кухаревич пройшов медичний огляд в бельгійській команді, але договір про його перехід між клубами так і не було підписано.

До слова, у матчі 16-го туру саме гол Миколи у доданий час дозволив його команді вирвати перемогу у Колоса і піднятися на одинадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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