Рух – Десна

Матч между Рухом и Десной должны были провести в субботу на Арене Львов, но ее газон неожиданно решили поберечь для весенних поединков сборной Украины. Впрочем, ехать в другой город, как это принято в нашем футболе, львовянам не пришлось – УПЛ позволила провести поединок на стадионе Скиф.

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Для Руха такой расклад является крайне уместным, ведь команда до сих пор ведет борьбу за выживание. Подопечных Ивана Федика от последней позиции отделяет всего одно очко, поэтому им приходится цепляться за результат зубами. В новом году это получается неплохо: "новая оборона Львова" расписала ничью с Ворсклой (пропустив с сомнительного пенальти), достойно сыграла с Шахтером и победила Колос в скандальном матче с шедевром Кухаревича на 90 + 5-й минуте – это победа стала только второй для Руха в элите.

Новичок УПЛ сейчас выглядит конкурентно в каждом матче. Нельзя сказать, что львовяне наигрывают на победу, но они точно не заслуживают поражения (исключая встречи с Шахтером). И это при довольно мощных соперниках на старте нового года. По сравнению с первым кругом подобный футбол Руха – безумный прогресс.

Десна начала 2021-й год с поражения от Зари, в результате которой луганчане ушли в отрыв – теперь он составляет уже шесть очков. Уже через неделю подопечные Александра Рябоконя реабилитировались, сыграв вничью с Динамо (побеждая до 90 + 2-й минуте), а в предыдущем туре они разгромили Ингулец. Таким образом, северяне подтвердили свою мощь и выразили готовность к борьбе за бронзу.

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Прямо сейчас Десна идет третьей по ожидаемым очкам, имея значительный отрыв от Зари, но ей не везет с реализацией – в текущем сезоне не забито целых восемь ожидаемых голов. Обидно, ведь по всем статистическим показателям черниговцы идут в топ-3 УПЛ, а в реальной таблице они только четвертые. При этом команда не имеет права на осечку, ведь шесть очков отставания против нынешних луганчан отыграть будет трудно. Победа над Рухом необходима любой ценой.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Мысык (Рух)

Ориентировочные составы на матч Рух – Десна

Рух: Мысак – Гагун, Белый, Зец, Стаменкович – Карасюк, Федорчук – Климчук, Притула, Борячук – Кондраков

Десна: Паст – Полегенько, Гитченко, Тамм, Конопля – Огиря, Арвеладзе – Калитвинцев, Тотовицкий, Картушов – Будковский

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Десна в матчах против команд, ниже классом, стабильно доминирует от первой до последней минуты, но северяне слишком часто теряют свои моменты. Это оставляет соперникам шансы на ничью – впрочем, из группы аутсайдеров ими воспользовался только Ингулец (и СК Днепр-1, но это явный середнячок по ресурсам). В других случаях очки отбирали только сильные коллективы. Рух вряд ли сейчас можно назвать таковым.

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Да, львовяне прогрессируют, но они ни в одном из трех матчей в новом году не наиграли на однозначную победу. Десна сильнее в кадровом и тактическом плане, да еще и не имеет права на осечку – именно поэтому стоит ставить на победу черниговцев. Непростую, но заслуженную.

СК Днепр-1 – Александрия

Это мы уже где-то видели ... Ах, точно! Посреди прошлой недели эти же коллективы на этом же стадионе провели 120-минутную битву в четвертьфинале Кубка – александрийцы, играя 50 минут в меньшинстве, поставили "автобус" и дотянули до серии пенальти, где перестреляли днепровцев. Таким образом, "спортклубовцы" потеряли шанс получить дебютную победу над подопечными Владимира Шарана. Пока статистика противостояния является печальной для "армейцев" – 4 матча, 0 побед, 3 поражения в УПЛ с суммарным счетом 2:8.

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В новом году СК Днепр-1 выглядит значительно мощнее, чем раньше. Команда в каждом матче создает значительное количество моментов и, вероятно, является лидером УПЛ за попаданием в каркас ворот, однако при этом подопечным Йовичевича не хватает стабильности. Они могут провалить тайм или пропустить гол при сумасшедшем игровом преимуществе, а взлом "автобусов" вроде александрийского дается особенно тяжело – голевые возможности возникают, но их мало. Обидно, ведь по ожидаемым очкам СК Днепр-1 даже в первом круге шел среди претендентов на еврокубки, а в реальности коллектив продолжает борьбу за выживание – от зоны вылета его отделяет всего три очка.

Александрию после зимних сборов успели похоронить заживо. Мол, финансирование обрезают, часть футболистов потеряли, а лидеров вот-вот раскупят. "Воды нет. Растительности нет. Населена роботами", как сказал бы попугай из советского мультика. Впрочем, подопечные Владимира Шарана прямо сейчас опровергают все ожидания – лидеры никуда не ушли, а команда в новом году уверенно переиграла Мариуполь и Минай. Ну, и в полуфинал Кубка вышла. Правда, в предыдущем туре "желто-черные" проиграли Ворскле, но пока делать выводы из того поражения не стоит – полтавчане забивали из ничего, а Александрия доминировала по ходу встречи.

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Команда Владимира Шарана еще претендует на еврокубки как по игре, так и по турнирному положению – до пятого места ей не хватает всего пять очков. Много, но отыграть их реально. Впрочем, осечка с СК Днепр-1 с большой вероятностью добьет шансы александрийцев на ЛЕ.

Кадровая ситуация

Травмированные: Ковалец (Александрия)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Александрия

СК Днепр-1: Юрчук – Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак – Игнатенко, Пихалёнок – Назаренко, Когут, Булеца – Довбик

Александрия: Билык – Пашаев, Бабогло, Бондаренко, Вантух – Гречишкин – Лучкевич, Банада, Третьяков, Шастал – Ситало

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Александрия – максимально неудобный соперник для СК Днепр-1. Даже отбиваясь от днепровцев в глухом автобусе в меньшинстве, подопечные Владимира Шарана вылетали в контратаки и создавали опасные моменты, а в полных составах "спортклубовцам" будет еще труднее. Впрочем, команда Йовичевича даже при таких условиях обостряла и давила.

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Словом, соперники примерно равны. СК Днепр-1 сильнее в атаке и создает хорошие моменты, но в матчах с закрытыми соперниками их мало – и команде не хватает стабильности. Александрия слабее в игре впереди (особенно без Ковальца), но при этом "желто-черные умеют качественно сушить игру и вылетать в острые контратаки ограниченными силами. Очевидно, нас ожидает нечто похожее на кубковый матч. Именно поэтому стоит поставить на результативную ничью.

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