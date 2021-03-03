"Була хороша гра в нашому виконанні. А пенальті – це така справа. Террі у фіналі Ліги чемпіонів підсковзнувся і не забив вирішальний пенальті, і Челсі не виграв трофей. Я підійшов і сказав це нашому капітану в роздягальні. Гавриш молодець, що пішов бити цей пенальті після того, як не забив Руху. Це мужність і капітанська відповідальність. Можна лише пишатися нашим капітаном.

Динамо – Колос – 0:0 (пенальті – 4:3) – відеоогляд матчу

Мені сподобалося, як наша команда сьогодні грала. Мої хлопці сьогодні молодці. Хотілося б гостріше діяти в атаці. Але у нас теж були свої моменти, незважаючи на те, що кілька наших футболістів травмовані.

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Хотів би сказати, що після матчу з Рухом у пресі почалися різні виступи. При тому, що по суддівству у нас повинно бути більше претензій, ніж у Руха. Чурку просто відірвали ногу – і за це не дали червону картку. Сьогодні він не зміг зіграти. І таких моментів було дуже багато. Користуючись моментом, хотів би захистити свою команду. У нас немає "покровителів" і друзів у ЗМІ, які б захищали Колос. Після цієї гри на Колос вилилося дуже багато. Головний тренер Руха Федик – шанувальник Агати Крісті. Я теж знаю книгу "Десятеро негренят". Нехай почитає.

Моє вилучення? Це емоції. Не бачив відео, тому поки не можу коментувати. Я не розумію, за що мені дали червону картку. Повинні були показати жовту. Я не ображав суддю, не кричав матом. Просто побіг, покинув технічну зону та висловив претензію. Це жовта картка", – цитує Костишина офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, що Динамо переграло Колос у післяматчевій серії пенальті. Жеребкування 1/2 фіналу Кубка України відбудеться у четвер, 4 березня.

Динамо здолало Колос у серії пенальті та драматично пробилося у півфінал Кубка України