"У роздягальні було сумно. Такі ж емоції у тренерського штабу. Але я гордий за команду. Олександрія перебувала у хорошій формі. Це хороша команда, яка створює багато проблем всім командам УПЛ. Зі своїм специфічним футболом, вертикальним, з великою кількістю єдиноборств, довгих передач, підбираннями, стандартами, вони мають дуже великий вплив на кінцевий результат.

СК Дніпро-1 – Олександрія – 1:1 (пенальті – 3:4) – відео голів та огляд матчу

Ми їм не дали створити практично жодного моменту. Ми просто анулювали найкращі карти суперника, але подарували їм перший гол. У нас була налагоджена гра. Крім подарунка і ще одного кутового, я не пам'ятаю, щоб у суперника ще щось було.

Не вистачило реалізації у більшості. Дуже складно пробиватися крізь насичену оборону і створювати очевидні моменти, хоча вони й були. Вони були у Назаренка, Булеци, Хобленка. 20 ударів по воротах. Заслужили перемогу. Але це кубковий матч, пенальті – це лотерея. Вітаю Олександрію з виходом далі", – сказав Йовічевіч у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 у більшості поступився Олександрії у серії післяматчевих пенальті і вилетів з подальшого розіграшу турніру.

Олександрія вийшла у півфінал Кубка України, перегравши СК Дніпро-1 у серії пенальті