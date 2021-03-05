Десна після нічиєї з Динамо (1:1) отримала від Шахтаря непогану фінансову винагороду.

Чемпіони України "віддячили" чернігівцям 150 тисячами доларів, повідомили у ефірі шоу ТаТоТаке.

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Десна вже 3 місяці не може віддати зарплату гравцям, однак не вся сума "подарунку" Шахтаря була скерована на сплату боргів. Частина грошей дісталася команді, а частина буде витрачена на розвиток клубу.

Додамо, що Шахтар програв Зорі і не зміг скористатися осічкою Динамо. Після 16 турів кияни випереджають "гірників" на чотири очки.

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