"На жаль, фарт був не на нашому боці. Мабуть, це один з основних аспектів такого результату. Ми ще не навчилися використовувати, наприклад, ті ситуації, коли у нас на одного гравця більше. Але, ми зараз стоїмо на порозі створення гарної команди, яка прогресує.

Йовічевіч пояснив, чого забракло СК Дніпро-1 аби пройти Олександрію в 1/4 фіналу Кубка України

Наші суперники грають одним складом вже не менше п’яти років з одним тренером. Олександрія прогресує, вона грала в єврокубках, в той час як наш клуб лише другий сезон виступає в УПЛ. Проте, я вважаю, що у нас все ще попереду. Хочеться тільки побажати нашим нападникам більшої ефективності. Ну, а по грі ще команда буде розбиратися – це робота тренерського штабу, який скаже де, що і як.

Ігор Йовічевіч і надалі має беззаперечну довіру з боку керівництва клубу. А щодо чуток з інтернету, начебто ми пропонували якомусь тренеру з Румунії чи з Молдови місце у клубі, то це все неправда – у нас повна довіра до головного тренера. Я бачу і знаю, як працює тренерський штаб, тому переконаний, що у нас все попереду", – цитує Березу офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 у більшості поступився Олександрії у серії післяматчевих пенальті і вилетів з подальшого розіграшу турніру.

Олександрія вийшла у півфінал Кубка України, перегравши СК Дніпро-1 у серії пенальті