Ковалець натякнув на можливість повернутись у Шахтар
Півзахисник Олександрії Кирило Ковалець пригадав свій період у структурі Шахтаря.
"Я грав за Шахтар-3. За першою командою стежив з відстані, ходив на тренування. Тоді був молодий, все цікаво.
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У Шахтарі сподобалося абсолютно все. Структура системно налагоджена з наймолодших вікових категорій. Рівень дубля і U-19 – найвищий. Я точно нічого не втратив за ці два роки, хоч і працював тільки з третьою командою. Нічого страшного, ще можна туди повернутися
Шахтаря-3 вже немає? Зате є Шахтар", – цитує Ковальця Dynamo.kiev.ua.
У нинішньому сезоні УПЛ 27-річний Кирило провів 12 матчів, в яких відзначився 5-ма асистами.
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