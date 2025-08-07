"Золотой мяч-2025": все номинанты – награду вручат уже вскоре
Эксперты France Football объявили всех претендентов на звание лучшего игрока планеты. В списке оказались 30 кандидатов.
Стали известны все имена номинантов на приз лучшему футболисту 2025 года от France Football.
На "Золотой мяч-2025" претендуют:
Усман Дембеле (ПСЖ и Франция);
Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ и Италия);
Джуд Беллингем (Реал Мадрид и Англия);
Дезире Дуэ (ПСЖ и Франция);
Дензел Дюмфрис (Интер и Нидерланды);
Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд и Гвинея);
Эрлинг Холанд (Ман Сити и Норвегия);
Виктор Дёкереш (Арсенал и Швеция);
Ашраф Хакими (ПСЖ и Марокко);
Харри Кейн (Бавария Мюнхен и Англия);
Хвича Кварацхелия (ПСЖ и Грузия);
Роберт Левандовски (Барселона и Польша);
Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль и Аргентина);
Лаутаро Мартинес (Интер и Аргентина);
Скотт Мактоминай (Наполи и Шотландия);
Килиан Мбаппе (Реал и Франция);
Нуну Мендеш (ПСЖ и Португалия);
Жоау Невеш (ПСЖ и Португалия);
Педри (Барселона и Испания);
Коул Палмер (Челси и Англия);
Майкл Олисе (Бавария Мюнхен и Франция);
Рафинья (Барселона и Бразилия);
Деклан Райс (Арсенал и Англия);
Фабиан Руис (ПСЖ и Испания);
Вирджил ван Дейк (Ливерпуль и Нидерланды);
Винисиус (Реал Мадрид и Бразилия);
Мохамед Салах (Ливерпуль и Египет);
Флориан Вирц (Ливерпуль и Германия);
Витинья (ПСЖ и Португалия);
Ламин Ямаль (Барселона и Испания).
Победитель станет известен 22 сентября 2025 года.