Зінченко – Ліверпуль – 2:0, найгірший Реал у XXI столітті, єхидний Роналду, жертва Камп Ноу та інше з топ-5 ліг

"Футбол 24" презентує найцікавіше з провідних ліги Європи на вихідних.

Зінченко – 2, Ліверпуль – 0

Українець вдруге поспіль підкорив АПЛ. Українець, Карл! Ліверпуль майже 30 років не бачив омріяний усіма трофей, вже забувши, як він виглядає, а 22-річний хлопчисько з Радомишля колекціонує медальки найкращої ліги світу, наче фантики. Те, що зробив Зінченко – справжнє диво. Звісно, йому трохи пощастило з травмами конкурентів, але футбол завжди дає шанс, яким ще потрібно вміти скористатись. Вихованець Шахтаря виявився в повному порядку, закривши проблемну для Гвардіоли позицію лівого фулбека.

Брайтон – Ман Сіті: рекордсмен Зінченко – чемпіон Англії-2019: трохи золотої ілюзії для Ліверпуля і феномен Гвардіоли

Зінченко має повне право хизуватись своє медаллю перед друзями, знайомими та навіть партнерами по збірній України. Наш футболіст дійсно був важливою частиною в ігровому механізмі нового-старого чемпіона, провівши 14 поєдинків. На фінішній прямій АПЛ, коли реально вирішувалась доля титулу, Зіна 7 разів поспіль з'являвся у стартовому складі – МО-ЛО-ДЕ-ЦЬ. Тепер можна і посвяткувати... але без фанатизму, адже на "cиньо-жовтих" ще очікують два важливі матчі відобру проти Сербії та Люксембургу. До речі, Зінченко не впустив з рук кубок – це подвійний успіх.

А Ліверпуль трохи шкода. Для його фанатів АПЛ перетворюється на якийсь вічний серіал – кожного разу розв'язка все ближче, ось-ось, а далі заставка з титрами "ми повернемось через рік". Команда Клоппа набрала 97 (!) очок, але не виграв титул. Перепрошуємо – це якась дичь. Щоправда, мерсисайдці ще можуть реваншуватись у Лізі чемпіонів. Лише б Клопп позбувся власного прокляття фіналів...

Players to have played the most Premier League games this season without a single defeat:



Naby Keïta (P25, W21 D4 L0)

Joël Matip (P22, W17 D5 L0)

Vincent Kompany (P17, W16 D1 L0)

Joe Gomez (P16, W13 D3 L0)

Oleksandr Zinchenko (P14 W14 D0 L0)#AskSquawka @t_armour51 pic.twitter.com/LYU2bMzdQ6 — Squawka Football (@Squawka) 12 травня 2019 р.

Реал помер. Будь-ласка, принесіть нам новий

На це вже неможливо дивитись. Мадридський Реал продовжує мучити численну армію власних уболівальників по всьому світу просто бездарною грою. 37 матчів, 5 нічиїх та 11 поразок – це найгірший показник "бланкос" за останні 20 років. Свою велику ганьбу королівський клуб оформив у Сан-Себастьяні, поступившись місцевому Сосьєдаду. Дно на найбільшій глибині світу (кажуть, що це Маріанський жолоб) вже давно пробито, а вони продовжують рухатись вниз. Будь ласка, хлопці, зупиніться, нам вже не смішно!

Бідолашний Зідан, мабуть, вже сильно жалкує, що відповідав на дзвінки Переса... Отримавши у спадок від Лопетегі та Соларі справжні руїни, француз тепер ризикує стати співавтором другого найбільшого провалу Мадрида за всю історію – 18 поразок у всіх турнірах. Що ж, у завершальному матчі сезону Реал таки проведе один великий фінал, однак не за трофей, а за власну честь і гідність. Суперник – Бетіс.

Zidane: "I was happy with the start of the game, we began well and scored. After the Real Sociedad disallowed goal, when play was stopped for three or four minutes, another match began.” pic.twitter.com/typpQOT8VA — Real Madrid Info (@RMadridInfo) 12 травня 2019 р.

На Бернабеу можуть радіти лише з того, що на Камп Ноу – також траур. Барселона вперше після ліверпульської ганьби зіграла перед власними фанатами (проти Хетафе), і все це виглядало дуууже сумно. Найбільше освистували Філіппе Коутінью, якого, схоже, вважають головним винуватцем чергового провалу у Лізі чемпіонів. Фактично, Камп Ноу виніс бразильцеві вирок – його більше не хочуть бачити в команді. Якщо це дійсно так, то бразильцеві навіть трохи пощастило з травмою. Він ризикує не зіграти до кінця сезону.

Також дісталось Бускетсу, але іспанець сам напросився, двічі бездарно втративши м'яч поблизу власних воріт. Цікаво, що гучними оплесками зустрічали лише Мессі та Відаля. Уболівальники свій вибір зробили, далі ж слово за Бартомеу.

Coutinho leaving the field due to discomfort in his right thigh #fcblive [md] pic.twitter.com/p1haTVzS4i — FC Barcelona Fl (@FCBarcelonaFl) 12 травня 2019 р.

Роналду гнобить Флоренці – як головна фішка Серії А

Ювентус давно став чемпіоном, Наполі вже нікуди не подінеться з другої сходинки, словом, в Кальчо, крім боротьби за четверте місце, вже давно все відомо. І що залишається робити у такому чемпіонаті Кріштіану Роналду? Спокійно, справжні шоумени знайдуть спосіб, як розважити найвимогливішого глядача. Ювентус програв Ромі, але саме португалець став головним героєм Стадіо Олімпіко... загнобивши капітана "вовків" Алессандро Флоренці.

Після того, як туринці знехтували негласними правилами фейр-плей, між Кріштіану та лідером Роми розпочалась словесна перепалка. Флоренці довелось вставати навшпиньки, щоб дивитись своєму супернику прямо у вічі, а Роналду не упустив нагоди для жорсткого тролінгу: "Ти занадто малий, щоб розмовляти зі мною". Ну звісно, що Алессандро не вистачало зросту (187 на 173), але робити акцент саме на цьому – якось дріб'язково як для футболіста, який п'ять разів визнавався найкращим у світі. Після гри Флоренці так і сказав: "У нього є "Золотий м'яч", і він думає, що має право на все".

По завершені всіх цих баталій КР7 тепло пригорнув Алессандро. Хоча багатьом здалось, що це виглядало а-ля "мій пе*дюк". Завершимо на тому, що кожен веселиться, як може... Так само робить Аталанта, для прикладу, яка, здобувши четверту перемогу поспіль, піднялась на третю сходинку. ЛЧ в Бергамо – ну хіба ж не весело?

What the media won't show you. What the haters won't see.



Ronaldo apologised and hugged Florenzi even though it wasn't his fault.pic.twitter.com/gls6C5CAgr — Cristiano Ronaldo ️️ (@CRonaldoLive) 12 травня 2019 р.

Ніхто не хоче "Срібної салатниці"

Може тому, що вона срібна, а не золота? Це більше питання до організаторів, а поки перегони між Борусією та Баварією виглядають приблизно так: "бери ти", "ні, бери ти", "та ні, бери ти"... Ну ви зрозуміли. Мюнхенці могли достроково оформити чемпіонський титул і уникнути валідольної розв'язки, але після нічиєї на полі Лейпцига все вирішиться в останньому турі. Заради справедливості відзначимо, що VAR відібрав у команди Ковача дуже спірний гол. Навіть переглянувши повтор епізоду десятки разів, доволі складно сказати напевне, чи перебував поляк у офсайді. Зрештою хорватський фахівець вже змирився з рішенням арбітра, змиримось і ми.

Завдяки феєричній перемозі Дортмунда над Фортуною прихильники Бундесліги отримають неймовірний фініш у стилі АПЛ. За матчем Баварія – Айнтрахт та дербі двох Борусій пильно стежитиме увесь світ. Можливо, цього разу більше пощастить тим, хто наздоганяє? Було б круто, епічно, та якось небуденно. Погодьтесь, чемпіонства "ротен" вже трішки набридли...

Bayern will win the Bundesliga on Saturday unless:



- They lose to Frankfurt and Dortmund beat Gladbach.



- They draw against Frankfurt and Dortmund beat Gladbach by 17 goals or more. pic.twitter.com/KNRQ8aDAvO — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 13 травня 2019 р.

Неймар – футболіст

Нарешті бразилець займається своїми прямими обов'язками, а не розводить полеміку поза межами футбольного поля. У переможному для парижан матчі проти Анже Неймар знову нагадав усім про свій непересічний талант і вміння творити на рівному місці. Розкішний фінт зірки ПСЖ – справжня окраса всього євровікенду. Якби не кумедна пов'язка на голові, ціни б йому не було...