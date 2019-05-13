Коутінью отримав пошкодження і може пропустити фінал Кубка Іспанії

Півзахисник Барселони Коутінью травмувався у матчі проти Хетафе (2:0) і ризикує пропустити фінал Кубка Іспанії.

У бразильця діагностовано розтягнення м'яза стегна, а відновлення займе близько 10 днів, повідомляє офіційний твіттер Барселони.

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Таким чином, Коутінью ризикує пропустити фінал Кубка Іспанії проти Валенсії, так як приступить до тренувань безпосередньо напередодні матчу.

Відзначимо, що фанати на Камп Ноу освистали Коутінью під час його заміни в матчі з Хетафе, а Барселона перемогла команду з передмістя Мадрида 2:0 завдяки голу Відаля і автоголу Даконама.

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