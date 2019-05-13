toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Коутінью отримав пошкодження і може пропустити фінал Кубка Іспанії

13 травня 08:46 333 Читать на русском
Коутінью отримав пошкодження і може пропустити фінал Кубка Іспанії
Філіппе Коутінью / Evening Standard

Півзахисник Барселони Коутінью травмувався у матчі проти Хетафе (2:0) і ризикує пропустити фінал Кубка Іспанії.

39’ Артуро Відаль
89’ Джене Даконам
 
39’ Артуро Відаль
89’ Джене Даконам

У бразильця діагностовано розтягнення м'яза стегна, а відновлення займе близько 10 днів, повідомляє офіційний твіттер Барселони.

Барселона продасть Коутінью цього літа, щоб зекономити 25 млн євро

Таким чином, Коутінью ризикує пропустити фінал Кубка Іспанії проти Валенсії, так як приступить до тренувань безпосередньо напередодні матчу.

Відзначимо, що фанати на Камп Ноу освистали Коутінью під час його заміни в матчі з Хетафе, а Барселона перемогла команду з передмістя Мадрида 2:0 завдяки голу Відаля і автоголу Даконама.

Барселона готує революцію після Ліверпуля: продаж 10-и гравців, два перші трансфери та несподівана петиція фанів

blog_ava
Агент Маліновського підтвердив трансфер гравця в інший клуб
10:28
7699
Теги
Іспанія Барселона Барселона Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Барселона - Хетафе
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
40
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук