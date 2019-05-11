Ковач – про VAR, який не дав Баварії достроково стати чемпіоном: Рішення скасувати гол було правильним

Головний тренер мюнхенської Баварії Ніко Ковач дав коментар після виїзної гри 33-го туру чемпіонату Німеччини з РБ Лейпциг (0:0).

"Сьогодні ми побачили хороший матч Бундесліги, з безліччю викликів. Я задоволений грою команди. Скасований гол? Я – за VAR. Рішення було суперечливим, але правильним", – цитує Ковача прес-служба Баварії.

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За тур до закінчення першості Баварія очолює турнірну таблицю Бундесліги, на два очки випереджаючи дортмундську Боруссію.

В останньому, 34-му турі Бундесліги команда Ковача зіграє з Айнтрахтом. Зустріч відбудеться в Мюнхені 18 травня і розпочнеться о 16:30 за київським часом.