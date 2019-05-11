toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Ковач – про VAR, який не дав Баварії достроково стати чемпіоном: Рішення скасувати гол було правильним

11 травня 22:44 502 Читать на русском
Ковач – про VAR, який не дав Баварії достроково стати чемпіоном: Рішення скасувати гол було правильним
ФК Баварія

Головний тренер мюнхенської Баварії Ніко Ковач дав коментар після виїзної гри 33-го туру чемпіонату Німеччини з РБ Лейпциг (0:0).

 

"Сьогодні ми побачили хороший матч Бундесліги, з безліччю викликів. Я задоволений грою команди. Скасований гол? Я – за VAR. Рішення було суперечливим, але правильним", – цитує Ковача прес-служба Баварії.

РБ Лейпциг завадив Баварії оформити чемпіонство, Шальке без Коноплянки не зміг обіграти Байєр: 33-й тур Бундесліги

За тур до закінчення першості Баварія очолює турнірну таблицю Бундесліги, на два очки випереджаючи дортмундську Боруссію.

В останньому, 34-му турі Бундесліги команда Ковача зіграє з Айнтрахтом. Зустріч відбудеться в Мюнхені 18 травня і розпочнеться о 16:30 за київським часом.

blog_ava
Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ
00:04
3695
Теги
Відеоновини Німеччина Баварія Баварія Відеоасистент арбітра (VAR) Ніко Ковач Ніко Ковач РБ Лейпциг - Баварія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
30
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук