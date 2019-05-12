Брайтон – Ман Сіті: рекордсмен Зінченко – чемпіон Англії-2019: трохи золотої ілюзії для Ліверпуля і феномен Гвардіоли

Манчестер Сіті розгромив Брайтон у 38-му турі АПЛ. Олександр Зінченко виграв золоті медалі чемпіонату Англії 2018/19. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Брайтон – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 17:00 за київським часом. Гравець збірної України Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі гостей. Чинні чемпіони Англії на 1 бал випереджали Ліверпуль, який у паралельній зустрічі приймає Вулверхемптон. Суперник Сіті – без турнірних завдань, позаяк достроково зберіг прописку в елітному дивізіоні. До слова, саме проти Брайтона Зінченко дебютував в АПЛ 2018/19.

Українець досі вигравав усі матчі в чемпіонаті Англії, в яких виходив на поле (рекордна в історії турніру серія 21:0). Натомість Ман Сіті з різницею у 2 голи перемагав Брайтон у кожному з 3-х матчів у рамках АПЛ, а також пройшов команду Г'ютона у півфіналі Кубка Англії, за який тепер побореться 18-го травня з Уотфордом.

Брайтон – Манчестер Сіті – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Бернарду Сілва прорвався майже у воротарський, але таки не зумів завдати першого удару в матчі. Зінченко обрізкою в центрі поля ледь не спровокував контру на свої ворота – Ляпорт класно підстрахував. Джаханбахш щосили вистрілив з межі штрафного – снаряд просвистів повз ворота. Українець двічі спробував навісити за перші хвилин 15, але захисники незмінно блокували. У паралельному матчі проти Вулверхемптона Мане відкриває рахунок і виводить Ліверпуль на вершину АПЛ (97 очок проти 96) станом на стартову 20-хвилинку.

Брайтон – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу

Марез вперше добив до воротаря Брайтона аж всередині першого тайму, утім для воротаря господарів Раяна це не стало проблемою. А ось господарі використали перший же момент. Зінченко дозволив Мюррею замкнути ближню стійку на 28-й. Ліверпуль – 97 очок. Манчестер Сіті – 95. Іспаномовна зв'язка допомогла команді Гвардіоли миттєво зрівняти. Ляпорт на Давіда Сілву, той п'ятою на Агуеро, а Серхіо дає поміж ніг Раяну. Та Ліверпуль усе ще перший, випереджаючи Манчестер Сіті на 1 бал!

Зінченко майже виправився на 30-й. Олекс класно підключився по флангу і навісив на Бернарду – португальця зупинив лише воротар. Українець знову програв верхову боротьбу, але цього разу Даффі з лінії штрафного пробив не дуже влучно. Марез сам заробив кутовий, сам бездоганно виконав. Ляпорт домінує на другому поверху і повертає Манчестер Сіті на 1-е місце (98 очок проти 97).

Зінченко видав ще один суперпас уже з глибини. Стерлінг увірвався у штрафний, однак його передачу уже встигли заблокувати. Уже в компенсований час Льюїс Данк здалеку ледь не прошив Едерсона зі штрафного – м'яч опускався під поперечку, проте бразильський воротар не дав слабину. Після 45 хвилин фінішного 38-го туру в Ман Сіті 98 очок, у Ліверпуля – 97. Феноменальний кінець сезону!

Данк на 54-й переграв на другому поверху все того ж Зінченка, але його удар прийшовся над воротами. Це по суті був перший постріл від обох команд по перерві. Український лівий фулбек знову видав блискуче закидання за спини на Стерлінга, той у дотик відпасував на Агуеро, а ось Серхіо розгубився і не зміг пробити, зіграти на добиванні не дали захисники Брайтона.

На 63-й Марез обігрався з Давідом Сілвою, на замаху прибрав опонента і пробив у верхній кут без особливого розмаху. Гол, який завершив муки господарів, які просто втомились бігати за гостями у цій масованій атаці з флангу на фланг. Ліверпулю потрібні були уже 2 голи Брайтона для чемпіонства за менші ніж 30 хвилин. Але тут Гюндоган забиває супергол зі штрафного – 4:1, і чемпіонську гонку можна остаточно закривати.

Манчестер Сіті набирає 98 очок і стає чемпіоном Англії. Ліверпуль теж переміг, але 97-и пунктів виявилось недостатньо для золота. Найприкріше для "червоних", що лише команда Гвардіоли за всю історію АПЛ двічі набирала більше очок, ніж підопічні Клоппа в сезоні 2018/19.

Гвардіола – 8 титулів чемпіона за 10 сезонів

Феноменальний каталонський наставник лише двічі не виграв золото національного чемпіонату в ролі головного тренера. З Барселоною Пеп здобув 3 чемпіонства поспіль, після чого фінішував другим. З Баварією було ті ж 3 золота – абсолютний результат.

Та найбільше досягнення Гвардіоли у тому, що він привів Манчестер Сіті до двох поспіль титулів чемпіона Англії. Такого в АПЛ не було з часів Алекса Фергюсона! Лише легендарний шотландський тренер Манчестер Юнайтед, а також Жозе Моурінью з Челсі захищали чемпіонський титул. Попереду третє поспіль золото, як було у Фергі у 2007-2009?

Зінченко в пекельній для себе битві продовжив власний суперрекорд

Олександру багато дісталось при оборонних діях. З-під українця Брайтон відкрив рахунок після подачі кутового, але це ж треба додуматись залишати далеко не найвищого гравця проти найкращого бомбардира суперника! Зінченко був близьким до того, щоб взяти участь у гольовій атаці, але то Стерлінг, то Агуеро марнували його зусилля. Від асиста Олекса позбавили свій Бернарду та чужий Раян – один не зміг прошити іншого ударом головою впритул.

Утім Зіна був не лише активний в атаці та страждальний на другому поверсі. Програвши 3 верхові дуелі, він і так став найкращим серед партнерів у повітрі, вигравши інші 2 двобої на другому поверсі. Також 22-річний гравець збірної України не мав собі рівних за перехопленнями (3), поступився лише Ляпорту за виносами (2) і Бернарду за відборами (3 з 3).

Олександр виграв усі 14 матчів АПЛ 2018/19, в яких незмінно виходив на поле, а також уже 22 зустрічі загалом, не програвши і навіть не зігравши внічию в чемпіонаті Англії жодного разу. Просто феноменальна рекордна серія, яка не підкорювалась жодному іншому гравцеві. За матч же з Брайтоном українець заробив високі 7 балів від Sofascore, але це лише 8-е місце у матчі, адже його партнери були просто феноменальні.

Вони дали Ліверпулю лише 11 хвилин надії, а потім знищили все

Півзахист та атака Сіті у цей чемпіонський день 12-го травня – нестримні. Та що там, навіть оборонці Ляпорт і Вокер віддали 5 ключових пасів на двох, а Емерік ще й забив по суті переможний і золотий гол. І навіть опорник Ілкай Гюндоган уперше в кар'єрі забив 6 голів за сезон у топ-лізі, відправивши ракету в дев'ятку. Давід Сілва віддав 2 класні асисти, а Ріяд Марез другий чемпіонський сезон завершив голом та результативним пасом. Бернарду та Стерлінг традиційно мучили і виснажували суперника своїми фінтами та забіганнями.

Серхіо Агуеро забив лише раз і втратив нагоду приєднатись до африканського тріо найкращих бомбардирів англійського сезону, двоє з яких представляють Ліверпуль (Салах та Мане відзначились по 22 рази). Команда Клоппа та її фанати на приблизно 90 секунд відчули реальність мрію, коли Брайтон повів. Серхіо безжально обірвав радість суперників, зрівнявши рахунок. Утім "червоних" влаштовувала і нічия, яка протрималась ще десь 10 хвилин.

Ліверпуль – єдиний, хто не програв жодного домашнього матчу АПЛ 2018/19, вигравши 17. Аліссон пропустив найменше голів (22) і здобув золоту рукавичку, провівши й найбільше сухих ігор (21). За весь сезон команда Клоппа програла лише 1 раз – Манчестер Сіті на виїзді у зустрічі, долю якої вирішили міліметри. Новий найвеличніший срібний призер в історії топ-5 європейський чемпіонатів.

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