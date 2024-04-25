"Я сильно разочарован во многих аспектах. Думаю, пусть каждый посмотрит в зеркало, посмотрит на свою игру и поймет, действительно ли они отдали все силы. Действительно ли они хотят выиграть АПЛ?

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Мы боремся. Впереди еще будут матчи, но играть так, как сегодня... Тогда у вас нет шанса выиграть титул. Нам нужно играть намного лучше против команды, которая борется за выживание. В первом тайме мы имели явные шансы забить, но мы были недостаточно хороши. Все начинается с борьбы. Мы не можем допустить, чтобы сезон закончился так.

В чем причина кризиса последних недель? Хотел бы я иметь правильный ответ. Мы находимся в такой ситуации, потому что были очень стабильны на протяжении всего сезона, несмотря на все травмы.

Я думаю, что все в начале сезона никогда бы не подумали, что мы будем бороться за титул, но меня не волнует, что все говорят в начале. Сейчас мы здесь, и нам нужно достичь большего. Все начинается с борьбы, все начинается с воли побеждать и быть уверенным в завершении атак. Это то, чего нам немного не хватает", – цитирует ван Дейка The Independent.

Напомним, Ливерпуль позволил Арсеналу оторваться на 3 очка, а Ман Сити потенциально на 5. Ранее "красные" вылетели из Кубка Англии и Лиги Европы. Следующая игра – выезд к Вест Хэму 27 апреля.

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