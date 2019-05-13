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Несподівана поразка "вершкових" у відеоогляді матчу Реал Сосьєдад – Реал – 3:1

13 травня 00:55 509 Читать на русском
Несподівана поразка "вершкових" у відеоогляді матчу Реал Сосьєдад – Реал – 3:1
Реал Сосьєдад – Реал – відео голів та огляд матчу

Мадридський Реал поступився Реал Сосьєдаду у 37 турі Прімери (3:1). Дивіться відео голів матчу Реал Сосьєдад – Реал.

26’ Мікель Меріно
57’ Хосеба Сальдуа
67’ Андер Мугуруса
 
Браїм Діас 6’
Хесус Вальєхо 39’
6’ Браїм Діас
26’ Мікель Меріно
39’ Хесус Вальєхо
57’ Хосеба Сальдуа
67’ Андер Мугуруса

Реал швидко вийшов вперед, але ще до середини першого тайму господарі відновили паритет, а на 39-ій хвилині матчу захисник "вершкових" Вальєхо отримав вилучення. У другому таймі Реал Сосьєдад двічі засмутив гравців Реала. У підсумку – 3:1.

Реал в меншості без шансів поступився Реал Сосьєдаду

Після 37 турів Реал Мадрид залишився 3-м, набравши 68 очок. Реал Сосьєдад набрав 50 пунктів і піднявся на 8 місце в турнірній таблиці.

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