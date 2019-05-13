Несподівана поразка "вершкових" у відеоогляді матчу Реал Сосьєдад – Реал – 3:1

Мадридський Реал поступився Реал Сосьєдаду у 37 турі Прімери (3:1). Дивіться відео голів матчу Реал Сосьєдад – Реал.

Реал швидко вийшов вперед, але ще до середини першого тайму господарі відновили паритет, а на 39-ій хвилині матчу захисник "вершкових" Вальєхо отримав вилучення. У другому таймі Реал Сосьєдад двічі засмутив гравців Реала. У підсумку – 3:1.

Реал в меншості без шансів поступився Реал Сосьєдаду

Після 37 турів Реал Мадрид залишився 3-м, набравши 68 очок. Реал Сосьєдад набрав 50 пунктів і піднявся на 8 місце в турнірній таблиці.