Канадская футбольная ассоциация связалась с Уле Гуннаром Сульшером, Джесси Маршем и Бобби Смирниотисом с предложением возглавить национальную сборную и подготовить её к домашнему ЧМ-2026. Об этом информирует The Standard.

Лэмпард отклонил предложение национальной сборной – она будет участвовать на ЧМ-2026

Ранее от перспективы поработать с "красными" отказались Жозе Моуринью и Фрэнк Лэмпард. На данном этапе переговоров не ясно, заинтересованы ли Сульшер и Марш в этой работе. Сульшер находится без работы с 2021 года с тех пор как ушёл из Манчестер Юнайтед, а Марш пребывает в творческом отпуске с прошлого сезона – с тех пор, как был уволен из Лидса.

Сообщается, что альтернативные варианты Канадской футбольной ассоциации включают в себя экс-помощника Карло Анчелотти в Челси и Реале Пола Клемента и бывшего тренера Мидлсбро Айтора Каранку.

Предыдущий тренер сборной Канады Джон Хердман привёл команду к первому ЧМ за 36 лет, но в прошлом году покинул пост ради команды МЛС Торонто. Сейчас временным наставником "красных" является его бывший помощник Мауро Бьелло.

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