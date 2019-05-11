ПСЖ завдяки Неймару обіграв Анже – парижани першими у топ-5 чемпіонатах забили 100 голів за сезон

ПСЖ на виїзді обіграв Анже в матчі 36-го туру чемпіонату Франції.

Франція, 36 тур

Анже – ПСЖ – 1:2

Голи: Тет, 88 – Неймар, 20, Ді Марія, 58

В стартовому матчі 36-го туру Парі Сен-Жермен без особливих проблем здолав Анже. Героєм зустрічі став Неймар. Бразилець в середині першого тайму відкрив рахунок, а після перерви допоміг відзначитися Ді Марії.

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Гол аргентинця став для ПСЖ 100-м в нинішньому розіграші Ліги 1. Команда Томаса Тухеля стала першою у топ-5 чемпіонатах Європи, кому вдалося досягти таких показників у поточному сезоны.

Анже наприкінці матчу зумів скоротити відставання. Тет схибив з пенальті, але першим зіграв на добиванні.

Нагадаємо, ПСЖ вже у статусі чемпіона очолює турнірну таблицю Ліги 1. Анже посідає 12 місце.