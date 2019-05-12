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Борусія Д – Фортуна – 3:2 – відео голів та огляд матчу

12 травня 06:30 314 Читать на русском
Борусія Д – Фортуна – 3:2 – відео голів та огляд матчу
Борусія Д – Фортуна – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Фортуна на виїзді поступилася Борусії Д в рамках 33-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів матчу Борусія Д – Фортуна на сайті "Футбол 24".

41’ Крістіан Пулішіч
53’ Томас Ділейні
90+2’ Маріо Гьотце
 
Олівер Фінк 47’
Адам Бодзек 83’
Давід Ковнацкі 90+5’
41’ Крістіан Пулішіч
47’ Олівер Фінк
53’ Томас Ділейні
83’ Адам Бодзек
90+2’ Маріо Гьотце
90+5’ Давід Ковнацкі

Борусія Д мінімально перемогла Фортуну і все ще має шанси на чемпіонство. В першому таймі Пулішіч відкрив рахунок в матчі, однак по перерві Фінк відновив рівновагу.

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Ділейні через 6 хвилин знову вивів "жовто-чорних" вперед, але Фортуна мала знову робити рахунок нічийним, проте Люкебакіо не реалізував пенальті. В компенсований арбітром час команди обмінялись голами Гьотце та Ковнацкі.

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Відеоновини Німеччина Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Фортуна Фортуна Борусія Дортмунд - Фортуна
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