Борусія Д – Фортуна – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Фортуна на виїзді поступилася Борусії Д в рамках 33-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів матчу Борусія Д – Фортуна на сайті "Футбол 24".

Борусія Д мінімально перемогла Фортуну і все ще має шанси на чемпіонство. В першому таймі Пулішіч відкрив рахунок в матчі, однак по перерві Фінк відновив рівновагу.

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Ділейні через 6 хвилин знову вивів "жовто-чорних" вперед, але Фортуна мала знову робити рахунок нічийним, проте Люкебакіо не реалізував пенальті. В компенсований арбітром час команди обмінялись голами Гьотце та Ковнацкі.