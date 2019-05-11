РБ Лейпциг завадив Баварії оформити чемпіонство, Шальке без Коноплянки не зміг обіграти Байєр: 33-й тур Бундесліги

В рамках 33-го туру Бундесліги Байєр і Шальке не змогли виявити сильнішого, Хоффенхайм поступився Вердеру, Ганновер впевнено переграв Фрайбург, а Борусія М знищила Нюрнберг.

Чемпіонат Німеччини, 33-й тур

Аугсбург – Герта – 3:4

Голи: Хан, 10, Грегоріч, 50, (пен), 70 – Платтенхардт, 47, Груїч, 66, Калу, 75, 90+3, (пен.)

Байєр – Шальке – 1:1

Голи: Хавєрц, 31 – Бурґшталлєр, 47

Нереалізований пенальті: Каліджурі, 53

Борусія Д – Фортуна – 3:2

Голи: Пулішіч, 41, Ділейні, 53, Гьотце, 90+2 – Фінк, 47, Ковнацкі, 90+5

Вилучення: Бодзек, 83

Нереалізований пенальті: Люкебакіо, 58

Ганновер – Фрайбург – 3:0

Голи: Антон, 39, Бебу, 51, Уоллес, 81

Хоффенхайм – Вердер – 0:1

Голи: Й. Еггештайн, 39

Нюрнберг – Борусія М – 0:4

Голи: Дрміч, 56, Мюль, 63 (аг), Азар, 65, Закарія, 80

РБ Лейпциг – Баварія – 0:0

Штутгарт – Вольфсбург – 3:0

Голи: Кастро, 45+1, Доніс, 55, Дідаві, 83

Герта у надрезультативному матчі вирвала перемогу в Аугсбурга. Хан на 10-й хвилині відкрив рахунок в матчі, а по перерві Платтенхардт зрівняв рахунок. Грегоріч миттєво вивів Хоффенхайм з пенальті. Груїч знову зрівняв рахунок на 66-й хвилині. Втім, команди ще по разу відзначились, авторами стали Грегоріч та Калу, але в компенсований час івуарійський форвард оформив дубль ударом з пенальті.

Байєр і Шальке розписали мирову. На 31-й хвилині Хавєрц відкрив рахунок в матчі, але Шальке по перерві не тільки його зрівняв, але й мав виходити вперед, але Каліджурі нереалізував пенальті.

Борусія Д мінімально перемогла Фортуну і все ще має шанси на чемпіонство. В першому таймі Пулішіч відкрив рахунок в матчі, однак по перерві Фінк зрівняв рахунок. Ділейні через 6 хвилин знову вивів "жовто-чорних" вперед, але Фортуна мала знову робити рахунок нічийним, проте Люкебакіо нереалізував пенальті. В компенсований арбітром час команди обмінялись голами Гьотце та Ковнацкі.

Ганновер вдома розгромив Фрайбург. Наприкінці першого тайму Антон відкрив рахунок в матчі, а в другому Бебу і Уоллес зробили рахунок розгромним.

Вердер на виїзді мінімально переграв Хоффенхайм. Йоганес Еґґештайн наприкінці першого тайму відкрив рахунок в матчі і цей гол так і залишився єдиним у грі, хоча ще один гол Еґґештайна скасував арбітр.

Борусія М знищила Нюрнберг. Менхенгладбахці почали забивати лише в другому таймі. Дрміч, Азар і Закарія відзначились у воротах, ще один гол у свої ворота забив Мюль.

РБ Лейпциг втримав безгольову нічию з Баварією. Попри перевагу мюнхенців у володінні, Лейпциг нічим не поступався за ударами. Ґорєцка навіть забив на початку другого тайму, проте гол скасували після перегляду повтору.

Штутгарт вдома розгромив Вольфсбург. Кастро відкрив рахунок в матчі наприкінці першого тайму, а в другому таймі Доніс та Дідаві зробили перевагу "швабів" розгромною.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ