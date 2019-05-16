Зідан хоче позбутись 14-х гравців Реала: "зелена зона" для Луніна, чистка півзахисту і серйозна трансформація атаки

Мадридський гранд планує грандіозну чистку складу у літнє міжсезоння.

Реал може стати головним хедлайнером найближчого трансферного вікна. На шляху до табору "бланкус" перебувають Еден Азар, Поль Погба, Лука Йовіч та Ферлан Менді. Не виключено, що цю компанію поповнять ще один-два футболісти зі світовим ім'ям. Однак перш ніж підписувати нових гравців, Флорентіно Перес повинен позбутися зайвого баласту, розвантаживши зарплатну відомість і отримавши додаткову кругленьку суму для масштабного "шопінгу".

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Після численних зустрічей з тренерським штабом Зідана у Вальдебебас, однак з яких завершилась серйозними розбіжностями між представниками президента і французьким фахівцем щодо майбутнього Луніна, керівництво Реала прийняло рішення позбутися одразу 14-х гравців. Авторитетна Марка дізналась імена усіх приречених, які потрапили до "червоної зони" у трансферному списку "бланкос". Загалом футболісти першої команди королівського клубу були розділені на три кольорові групи: зелений – точно залишається; жовтий – під сумнівом; червоний – точно піде.

Воротарська позиція з вічною дилемою Луніна

Як повідомлялось трохи раніше, воротарську позицію Реала після відходу Кейлора Наваса повинні закрити Тібо Куртуа, Люка Зідан і Андрій Лунін. Бельгієць залишиться першим номером, попри не дуже переконливу гру з регулярними травмами. Як керівництво, так і тренер вважають, що він ще не сказав свого останнього слова.

Натомість рішення щодо дублера Куртуа ризикує спричинити справжній землетрус на Бернабеу. Зідан бачить у цій ролі свого сина Люку, а Флорентіно прагне зробити ставку на українця, якого неодноразово називав майбутнім клубу. Можливо, крапка у цьому питанні буде поставлена на першому передсезонному зборі мадридців у США. Хто краще працюватиме, той і отримає звання №2, яке надасть можливість захищати ворота основного складу в Копа дель Рей. Хоча, травматичність Куртуа відкриває перед Луніним та Зіданом-молодшим значно ширші перспективи.

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Відмова від трьох молодих оборонців

Вже офіційний трансфер Мілітао, а також просунута стадія перемовин з Ліоном щодо переходу Менді зачиняють двері перед трьома молодими захисниками, на яких ще зовсім недавно покладались величезні сподівання. Мова йде про двох лівих латералів Серхіо Регілона і Тео Ернандеса, а також центрального оборонця Хесуса Вальєхо. Перший зробив серйозний прорив при Соларі, але Зідан збирається довірити його позицію 23-річному гравцеві Ліона та своєму улюбленцю Марсело.

Вальєхо втомив клуб регулярними травмами, пропустивши майже весь сезон, а Тео просто розчарував слабким прогресом і скандальною поведінкою поза межами футбольного поля. Влітку молодший брат Лукаса Ернандеса буде повернутий з Сосьєдада у Мадрид лише для того, щоб йому знайшли новий клуб, який буде готовий заплатити принаймні 15 млн євро. Два роки тому француз обійшовся "бланкос" значно дорожче – 25 млн.

Велика чистка середньої лінії

Флорентіно Перес активно працює над трансфером Поля Погба, а також двох альтернатив французу на випадок невдачі у перемовинах з Манчестер Юнайтед, який вимагає абсурдні для президента "бланкос" 170 млн євро. Значно дешевші варіанти на столі у боса королівського клубу – Крістіан Еріксен (Тоттенхем) та Донні ван де Беек (Аякс). Однак прихід бодай одного з цих футболістів викличе серйозне перенасичення півзахисту, що суперечить планам Зізу. Француз хоче коротку обойму (не більше 21 гравця) та вже особисто вказав на двері Маркосу Льоренте і Дані Себальйосу.

Немає місця у новому проекті також для Хамеса Родрігеса та Матео Ковачіча, на продажі яких спробують виручити серйозні кошти. Обоє мають хороший попит серед топових європейських клубів. Відзначимо, що колумбієць хотів би залишитись на Бернабеу, але Зідан не бачить його у складі, а тримати на лаві такого гравця француз вважає безумством.

Оскар, який разом з Луніним провів сезон у Леганесі, та Едегор приречені на чергові оренди. Мадрид розраховує на них у майбутньому, але не зараз. Про повноцінні трансфери цих молодих хавбеків не може бути й мови, зазначає Марка. Натомість Іско з Браїмом наразі перебувають у зоні ризику. Їхнє майбутнє оповите туманом – Зідан сильно сумнівається.

Прихід Азара як довгоочікуваний кінець для Бейла

Атакувальна ланка Реала повинна зазнати найбільш суттєвої трансформації у літнє трансферне вікно. Еден Азаар та Лука Йовіч однією ногою вже перебувають на Бернабеу, а це означає, що провальний Гарет Бейл точно покине мадридський клуб. Цього вимагають фанати, тренер і, схоже, сам Флорентіно, який довго захищав валлійця. Подейкують, що "бланкос" також мріють про Салаха, який може пришвидшити прощання з Лукасом Васкесом. Однак іспанець навряд чи матиме багато шансів при Зізу навіть без трансферу єгиптянина.

Повноцінний продаж очікує на Майораля та Де Томаса, які виступали за Леванте і Райо відповідно на правах оренди. А ось Маріано, повернувшись з Ліона минулого літа за серйозні гроші (25 млн), ризикує стати частиною угоди з придбання Йовіча.

Почуватись у безпеці можуть лише Бензема, Вінісіус та Родріго, який приєднається до мадридців у червні.

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