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Лунін значно подешевшав – каталонські ЗМІ іронізують з трансферної вартості гравця Реала

15 травня 18:31 3776 Читать на русском
Лунін значно подешевшав – каталонські ЗМІ іронізують з трансферної вартості гравця Реала
Андрій Лунін / Фото ФК Леганес

Голкіпер Леганеса Андрій Лунін ніяк не може закріпитись в чемпіонаті Іспанії.

Андрій Лунін, права на якого належать мадридському Реалу, втратив 35% своєї трансферної вартості, повідомляє mundodeportivo.

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20-річний голкіпер був придбаний мадридцями у луганської Зорі за 8,5 млн євро, зараз авторитетний портал Transfermarkt повісив на українця цінник у 5 млн євро.

Каталонське видання нагадує, що при переїзді Андрія в табір "вершкових" на нього покладали великі надії: "Таке зниження вартості привертає увагу, позаяк це гравець, який обіцяв піднятись, а не навпаки". Воротаря віддали в оренду в Леганес, але там Лунін також поки не зміг закріпитись, відігравши лише 6 матчів за сезон.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Реал Мадрид Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном Леганес Леганес
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