Салах може стати частиною атакувального супертріо Реала – агент вже розпочав перемовини

Мадридський Реал може придбати нападника Ліверпуля Мохамеда Салаха.

Журналіст телеканалу Canal+ заявив, що агент єгипетського нападника розпочав перемовини з Реалом щодо переходу у мадридський клуб його клієнта. Зазначається, що переговори перебувають на початковій стадії.

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Відтак, Мохамед Салах може стати частиною абсолютно нового атакувального тріо мадридського клубу, разом з Еденом Азаром та Лукою Йовічем.

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До слова, контракт єгиптянина з Ліверпулем діє до літа 2023 року. У поточному сезоні Салах зіграв за мерсисайдців 51 матч в усіх турнірах, забив 26 голів та віддав 13 асистів.