Альмерия в нынешнем сезоне отмечается не только жалким футболом, но и поведением.

Вингер “рохибланкос” Ларджи Рамазани получил дисквалификацию на 5 матчей, сообщает Diario de Almeria.

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Бельгиец в игре против Вильярреала (1:2) вышел на замену и умудрился нахватать две желтые за 7 минут. Рамазани не успокоился и после финального свистка. В подтрибунке он подошел к арбитру Мигелю Анхелю Ортису и начал грубо обзывать: "Е*анный придурок, выродок, пи*да". Персонал Альмерии еле оттащил 23-летнего Рамазани, но от санкций это его не спасло. Вингер получил 5 матчей дисквалификации – один за удаление и еще 4 за оскорбления арбитра.

На самом деле это самое легкое наказание, потому что такое нарушение могут оценить и на 12 туров бана. Кроме этого, Ларджи должен заплатить 2400 евро штрафа. До завершения Ла Лиги остается 6 туров, поэтому вингер может больше вообще не сыграть в сезоне. Альмерия безнадежно сидит на дне таблицы и вскоре оформит себе вылет де-юре.

Напомним, воспитанника МЮ когда-то мог пригласить Шахтер. Перед началом полномасштабного вторжения "горняки" предлагали Альмерии за Рамазани 12 млн евро, но испанцы хотели значительно большую сумму.

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